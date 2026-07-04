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Масована атака на Санкт-Петербург: що відомо

Після атаки дронів у Санкт-Петербурзі горить термінал

4 липня 2026, 07:50
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Кравцев Сергей

У Санкт-Петербурзі пролунала серія вибухів, виникли пожежі, а місцеві пабліки повідомили про попадання в районі нафтового терміналу та портової інфраструктури.

Масована атака на Санкт-Петербург: що відомо

Удар по нафтотерміналу. Фото: з відкритих джерел

За інформацією місцевих Telegram-каналів, кілька ударів зазнало району нафтового порту.

Повідомляється, що після потрапляння на територію нафтового терміналу спалахнула пожежа. Крім того, російські пабліки пишуть про масштабні влучення по об'єктах портової інфраструктури.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про запровадження режиму небезпеки через безпілотників.

За його словами, у зв'язку із ситуацією в регіоні також можливе зниження швидкості мобільного інтернету.

При цьому варто зазначити, що офіційної інформації про масштаби пошкоджень, постраждалих або наслідки атаки на момент публікації російська влада не оприлюднила.

Читайте також на порталі "Коментарі" — ранок 16 червня для Москви розпочався із серії вибухів на Московському НПЗ, систем протиповітряної оборони та масштабних обмежень у роботі авіації. Російська столиця та Підмосков'я опинилися під атакою безпілотників, через що влада була змушена тимчасово обмежити роботу кількох великих аеропортів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – паливна криза, що поглиблюється, в Росії призвела до несподіваного ефекту – власники автомобілів масово намагаються перевести машини на газ, щоб скоротити витрати на пальне. Однак стрімке зростання попиту обернулося новими проблемами: обладнання не вистачає, черги розтягуються на місяці, а ціни зростають.

Як повідомляє The Moscow Times, кількість звернень щодо встановлення газобалонного обладнання (ГБО) у червні виявилася приблизно на 35% вищою, ніж навесні. Автовласники прагнуть знайти дешевшу альтернативу бензину, вартість та доступність якого викликають дедалі більше питань.




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