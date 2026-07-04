Масована атака на Санкт-Петербург: що відомо

У Санкт-Петербурзі пролунала серія вибухів, виникли пожежі, а місцеві пабліки повідомили про попадання в районі нафтового терміналу та портової інфраструктури.

Удар по нафтотерміналу. Фото: з відкритих джерел

За інформацією місцевих Telegram-каналів, кілька ударів зазнало району нафтового порту.

Повідомляється, що після потрапляння на територію нафтового терміналу спалахнула пожежа. Крім того, російські пабліки пишуть про масштабні влучення по об'єктах портової інфраструктури.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про запровадження режиму небезпеки через безпілотників.

За його словами, у зв'язку із ситуацією в регіоні також можливе зниження швидкості мобільного інтернету.

При цьому варто зазначити, що офіційної інформації про масштаби пошкоджень, постраждалих або наслідки атаки на момент публікації російська влада не оприлюднила.

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