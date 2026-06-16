Россия содрогалась от мощных взрывов: дроны массированно атаковали Москву

Утро 16 июня для Москвы началось с серии взрывов на Московском НПЗ, систем противовоздушной обороны и масштабных ограничений в работе авиации. Российская столица и Подмосковье оказались под атакой беспилотников, из-за чего власти были вынуждены временно ограничить работу нескольких крупных аэропортов.

Московский НПЗ после атаки дронов. Фото из открытых источников

Мэр Москвы Сергей Собянин около 6 утра начал сообщать об атаке дронов на российскую столицу. Не уточняя мест, политик за два часа семь раз сообщал об уничтожении 35 беспилотников. Впоследствии Собянин заявил, что над городом сбили еще 25 дронов.

Несмотря на официальные заявления об успешном перехвате целей, в социальных сетях появились многочисленные видео полеты беспилотников и звуки взрывов в разных частях Московской области. Очевидцы сообщали об активной работе ПВО в районах Раменского, Жуковского и Павловского Посада.

Также в сеть попали фото пожара на Московском нефтеперерабатывающем заводе в районе Капотня.

Московский НПЗ после атаки дронов

Московский НПЗ после атаки дронов

"Москва под атакой горит московский НПЗ. Хотя Путин и стащил практически все ключевые ПВО и ПРО в Москву, это не спасает россиян. Путин не является гарантом безопасности для москвича", – написал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По его словам, Московский НПЗ перерабатывает около 11 млн. тонн нефти в год, обеспечивает около 40% потребностей Москвы в бензине и 50% в дизеле.

"В Москве и так уже вводились ограничения на заправках по 20 литров на авто после постоянных атак нефтебаз и других НПЗ. Теперь ожидаем еще больший кризис. Москвичи могут ежедневно благодарить за это Путина и вспоминать, как голосовали за него", — отметил Коваленко.

По его словам, на Московском НПЗ горит ЭЛОУ АВТ-6 – технологическая установка первичной переработки нефти, от которой зависит способность завода работать. Коваленко утверждает, что сейчас стоит вопрос приостановки работы Московского НПЗ или критической потери мощности.

Кроме того, на фоне атаки на Москву "Росавиация" ввела временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. Поэтому тысячи пассажиров столкнулись с задержками и отменой рейсов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне в панике после атаки дронов 16 июня. Фиксируют масштабный пожар на нефтебазе в Краснодарском крае.

Также "Комментарии" писали о взрывах в России в ночь на 15 июня. Тогда беспилотники атаковали Подмосковье, Тулу и аннексированный Крым.