Массированный налет на столицу РФ: более двухсот беспилотников держат курс на Москву

Сегодняшний день может стать одним из самых напряженных для российской системы ПВО. По данным профильных мониторинговых ресурсов, зафиксировано беспрецедентное количество воздушных целей, двигающихся в сторону центрального региона России.

Ситуация развивается стремительно: как отмечают очевидцы и военные аналитики, "Более 200 дронов прямо сейчас улетели в Москву". Обнародованные карты полета демонстрируют плотные векторы движения аппаратов, пересекающих границу и пролетающих через Брянскую, Калужскую и Смоленскую области, концентрируясь вокруг столицы РФ.

На интерактивных картах видны десятки красных стрелок, указывающих на скоординированный характер атаки по разным направлениям. В сети отмечают, что это может стать "репетицией" перед парадом в Москве на 9 мая.

Официальные представители российских властей пока не предоставили развернутых комментариев, однако военные паблики подтверждают масштабность угрозы. Это происходит на фоне заявлений украинского руководства о возможности появления дронов над Москвой именно в период майских праздников.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что российская столица превращается в укрепленный район накануне 9 мая. Как сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на кадры "ВЧК-ОГПУ", из-за опасений ударов со стороны Украины власти пошли на экстренное усиление мер безопасности. На въездах в город развернуты блокпосты, а до Кремля стянули бронированные автомобили и внедорожники, оснащенные пулеметными установками.