Масований наліт на столицю РФ: понад дві сотні безпілотників тримають курс на Москву

Сьогоднішнійдень може стати одним з найбільш напружених для російської системи ППО. За даними профільних моніторингових ресурсів, зафіксовано безпрецедентну кількість повітряних цілей, що рухаються в бік центрального регіону Росії.

Ситуація розвивається стрімко: як зазначають очевидці та військові аналітики, "Більше 200 дронів прямо зараз полетіли до Москви". Оприлюднені мапи польоту демонструють щільні вектори руху апаратів, що перетинають кордон та пролітають через Брянську, Калузьку та Смоленську області, концентруючись навколо столиці РФ.

На інтерактивних картах видно десятки червоних стрілок, що вказують на скоординований характер атаки з різних напрямків. у мережі наголошують, що це може стати "репетицією" перед парадом в Москві на 9 травня.

Офіційні представники російської влади поки що не надали розгорнутих коментарів, проте військові пабліки підтверджують масштабність загрози. Це відбувається на тлі заяв українського керівництва про можливість появи дронів над Москвою саме в період травневих свят.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що російська столиця перетворюється на укріплений район напередодні 9 травня. Як повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на кадри "ВЧК-ОГПУ", через побоювання ударів з боку України влада пішла на екстрене посилення заходів безпеки. На в'їздах до міста розгорнуто блокпости, а до самого Кремля стягнули броньовані автомобілі та позашляховики, оснащені кулеметними установками.