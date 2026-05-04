logo_ukra

BTC/USD

80238

ETH/USD

2372.83

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.46

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Масований наліт на столицю РФ: понад дві сотні безпілотників тримають курс на Москву
commentss НОВИНИ Всі новини

Масований наліт на столицю РФ: понад дві сотні безпілотників тримають курс на Москву

Понад 200 ударних дронів зафіксовано в напрямку Москви: онлайн-мапи показують вектори атаки

4 травня 2026, 17:19
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Сьогоднішнійдень може стати одним з найбільш напружених для російської системи ППО. За даними профільних моніторингових ресурсів, зафіксовано безпрецедентну кількість повітряних цілей, що рухаються в бік центрального регіону Росії.

Масований наліт на столицю РФ: понад дві сотні безпілотників тримають курс на Москву

Фото, створене штучним інтелектом

Ситуація розвивається стрімко: як зазначають очевидці та військові аналітики, "Більше 200 дронів прямо зараз полетіли до Москви". Оприлюднені мапи польоту демонструють щільні вектори руху апаратів, що перетинають кордон та пролітають через Брянську, Калузьку та Смоленську області, концентруючись навколо столиці РФ.

На інтерактивних картах видно десятки червоних стрілок, що вказують на скоординований характер атаки з різних напрямків. у мережі наголошують, що це може стати "репетицією" перед парадом в Москві на 9 травня.

Офіційні представники російської влади поки що не надали розгорнутих коментарів, проте військові пабліки підтверджують масштабність загрози. Це відбувається на тлі заяв українського керівництва про можливість появи дронів над Москвою саме в період травневих свят.

Масований наліт на столицю РФ: понад дві сотні безпілотників тримають курс на Москву - фото 2

                                                                                                     

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що російська столиця перетворюється на укріплений район напередодні 9 травня. Як повідомляє видання The Moscow Times із посиланням на кадри "ВЧК-ОГПУ", через побоювання ударів з боку України влада пішла на екстрене посилення заходів безпеки. На в'їздах до міста розгорнуто блокпости, а до самого Кремля стягнули броньовані автомобілі та позашляховики, оснащені кулеметними установками.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини