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Массированный удар по России: в каких городах было громче всего

Беспилотники нанесли удары по Ростову, Энгельсу и Луганску: горит военная казарма

25 июля 2026, 07:32
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Кравцев Сергей

Ряд российских городов оказались под атакой беспилотников. В Ростове вспыхнул масштабный пожар, а в Энгельсе в огне военная казарма.

Массированный удар по России: в каких городах было громче всего

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

Как сообщили мониторинговые каналы, в ночь на 25 июля в Саратовской области объявили ракетную угрозу и опасность БПЛА. По данным местных жителей, пожар вспыхнул на улице Энгельс-1, вероятно, там расположена воинская часть.

Кроме того, отмечается, что неподалеку от горящего здания находятся объекты военного аэродрома "Энгельс-2".

Местные жители в пабликах сообщали о сильном пожаре и публиковали кадры с дымом и заревом.

Также сообщается о пожаре и задымлении в Ростове после ударов.

Под атаку также попал и временно оккупированный Луганск. Там слышны взрывы, на месте атаки вспыхнул пожар.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 24 июля в России сообщили об атаке беспилотников на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Тверь, в результате чего загорелись склады Wildberries.

После 3 часов ночи губернатор Ленобласти РФ Александр Дрозденко сообщил о 33 якобы сбитых беспилотниках над Ленинградской областью. Вместе с тем в соцсетях распространялась информация о прилётах в регионе.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские власти столкнулись с неожиданной критикой со стороны собственных провоенных блогеров после заявления о том, что трасса Ростов – Крым якобы полностью защищена от украинских ударов. Как отмечает Институт изучения войны (ISW), представители российского ультрапатриотического сообщества публично поставили под сомнение слова оккупационной администрации Запорожской области.




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