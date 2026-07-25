Масований удар по Росії: у яких містах було найголосніше

Ряд російських міст опинилися під атакою безпілотників. У Ростові спалахнула масштабна пожежа, а в Енгельсі у вогні військова казарма.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

Як повідомили моніторингові канали, у ніч на 25 липня у Саратовській області оголосили ракетну загрозу та небезпеку БПЛА. За даними місцевих жителів, пожежа спалахнула на вулиці Енгельс-1, ймовірно, там розташована військова частина.

Крім того, зазначається, що неподалік від будівлі, що горить, знаходяться об'єкти військового аеродрому "Енгельс-2".

Місцеві жителі у пабликах повідомляли про сильну пожежу та публікували кадри з димом та загравою.

Також повідомляється про пожежу та задимлення у Ростові після ударів.

Під атаку також потрапив тимчасово окупований Луганськ. Там чути вибухи, на місці атаки спалахнула пожежа.

Читайте також на порталі "Коментарі" — в ніч на 24 липня в Росії повідомили про атаку безпілотників на Санкт-Петербург, Ленінградську область і Твер, в результаті чого спалахнули склади Wildberries.

Після 3 години ночі губернатор Ленобласті РФ Олександр Дрозденко повідомив про 33 нібито збиті безпілотники над Ленінградською областю. Водночас у соцмережах поширювалася інформація про прильоти у регіоні.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російська влада зіткнулася з несподіваною критикою з боку власних провоєнних блогерів після заяви про те, що траса Ростов – Крим нібито повністю захищена від українських ударів. Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), представники російської ультрапатріотичної спільноти публічно поставили під сумнів слова окупаційної адміністрації Запорізької області.



