Массовый психоз: в Кремле отреагировали на действия Запада насчет России

Цивилизованный мир объединяет дипломатические усилия против России. Об этом свидетельствует постоянная поддержка Украины американцами и европейцами, а также недавние события в Чехии, что привели к "ссылке" работников дипучреждений на родину. "РИА Новости" сообщили, как в Кремле относятся к ужесточению отношений с западными партнерами.



Песков прокомментировал скандал с Чехией. Фото: РИА Новости

По мнению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, российское правительство не провоцирует никаких напряженных ситуаций. Однако на Западе постоянно обвиняют Россию "во всех возможных грехах". Песков недоволен тем, что на РФ "вешают" любые кибератаки или же шпионские действия на территории других государств.

Как объяснили в Кремле, Россия остается на своих позициях государственности и будет защищать собственные интересы. Любые "пустые обвинения", говорит Дмитрий Песков, глубоко возмущают российских политиков. Особенно это касается последних событий, связанных с чешскими чиновниками.

По словам чиновника, сейчас многие иностранные правительства находится в неком "массовом антироссийском психозе". Это и влияет на ухудшение любых дипломатических отношений с РФ.

При этом, как утверждает пресс-секретарь Путина, российские политики по-прежнему готовы сотрудничать и налаживать диалог с иностранными партнерами.

Интересно, что в похожей манере ситуацию с чешско-российским скандалом прокомментировали и в российском МИД. По словам одной из чиновниц, на Западе сейчас происходит некий "маразматический парад". При этом в любых нападках на Россию в ведомстве считают виноватой Америку.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как депутаты Госдумы РФ отреагировали на предложение прекратить любые дипотношения между Украиной и Россией.

Также на портале вы можете узнать о позиции немецкого канцлера Ангелы Меркель насчет российского президента.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!