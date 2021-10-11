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Мать 7-летней девочки: СМИ сообщили новые подробности о погибшей в ДТП с Ксенией Собчак

Екатерина Тарасова сама воспитывала дочь

сегодня, 19:25
Автор:

Лиля Воробьева

Жертвой страшной аварии, что имела место в российском курортном городе Адлер, где столкнулись на скорости лимузин "Мерседес", в котором путешествовала телезвезда Ксения Собчак, с другой иномаркой, где ехали обычные россияне, стала 35-летняя активная пользовательница соцсетей Екатерина Тарасова. Семилетняя девочка покойной осталась сиротой. Об этом сообщает Star Hit.

Мать 7-летней девочки: СМИ сообщили новые подробности о погибшей в ДТП с Ксенией Собчак

В ДТП с Ксенией Собчак погибла блогерка Екатерина Тарасова (фото Instagram / Екатерина Тарасова)


Россиянка, что трагически погибла, пропагандировала в социальных сетях здоровый образ жизни, в частности, подробно освещала темы фитнеса и счастливого материнства. Также Тарасова часто путешествовала и писала рассказы об этом, а также советовала, что очень важно полюбить себя.

Накануне адлеровской ДТП россиянка в своей публикации в социальных сетях писала, как в этой погоне за успехом и деньгами не пропустить свое реальное счастье. А еще утверждала, что каждый из нас хочет иметь гармонию с окружающим миром, иметь немного покоя и света в своей душе.

По ее словам, эта погоня за призрачными целями съедает наше время, искажает нашу душу и не оставляет каждому хотя бы несколько минут времени, чтобы подумать, что ждет нас в конце этого безумного марафона.

Счастливая до момента аварии мама публиковала много фото с дочкой. Теперь Маша осталась сиротой, потому что с ее папой она даже не знакома.

Вместе с тем, как утверждает Telegram канал Shot, водитель Роберт Гедян должен был доставить двух россиянок, Екатерину Тарасову и Оксану Садовник, в Красную Поляну. Но навстречу мчался лимузин "Майбах" со столичной телезвездой.

Травмированный водитель с Volkswagen Polo получил тяжелую травму и не смог никого позвать на помощь. Ни Ксения Собчак, ни ее водитель даже не поинтересовались, в каком состоянии находятся искалеченные люди. Службы экстренной помощи вызвали свидетели аварии.

После столкновения Гедян попытался выйти из машины, но не смог, а просто выпал из авто. У мужчины перелом бедра. По его словам,  ни госпожа Собчак, ни водитель ее авто не подошли к пострадавшим, а скорую и полицию вызвали очевидцы.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что автомобиль Ксении Собчак попала в ДТП.


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Источник: https://www.starhit.ru/novosti/lyubila-puteshestviya-i-obojala-malenkuyu-doch-chto-izvestno-o-pervoy-pogibshey-v-dtp-s-avto-sobchak-254634/
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