logo

BTC/USD

76586

ETH/USD

2300.56

USD/UAH

44.08

EUR/UAH

51.58

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Матвиенко призвала самого богатого россиянина Мордашова вывести деньги из оффшоров
НОВОСТИ

Матвиенко призвала самого богатого россиянина Мордашова вывести деньги из оффшоров

Компании требуют возврата налогов: власти РФ требуют от бизнеса «социальной ответственности»

29 апреля 2026, 18:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко открыто призвала миллиардера Алексея Мордашова, владеющего компанией "Северсталь", перевести часть своих зарубежных финансовых активов в Россию из-за нарастающих трудностей в экономике. Эта просьба прозвучала после того, как бизнесмен с капиталом в 37 миллиардов долларов возглавил свежий список самых богатых людей страны по версии Forbes.

Матвиенко призвала самого богатого россиянина Мордашова вывести деньги из оффшоров

Валентина Матвиенко

"Коллега Мордашов вышел на первое место в списке Forbes, чему мы очень рады. Благо, наши люди богатеют. Но, видимо, в этой ситуации нужно сравнивать возможности и, возможно, что-то из оффшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию, понимая сложность. Всем сложно в стране", – цитируют Матвиенко журналисты.

Причиной этого заявления стала жалоба сенатора от Вологодской области Романа Маслова. Он возмутился тем, что крупные промышленные гиганты начали массово подавать уточненные декларации с требованием вернуть переплаченные налоги с 2022 года.

Матвиенко прямо намекнула, что речь идет именно о "Северсталь" и ее Череповецком металлургическом комбинате. Она подчеркнула, что в условиях острой нехватки средств региональным чиновникам приходится прилагать сверхусилия для финансирования социальных программ.

"Ну где Вологодская область еще возьмет? Бюджет маленький", — подытожила она, требуя от топпредприятия проявить солидарность.

Напомним, ранее Матвиенко призвала россиян рожать по пять детей.                                                                                                   



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости