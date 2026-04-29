Матвиенко призвала самого богатого россиянина Мордашова вывести деньги из оффшоров

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко открыто призвала миллиардера Алексея Мордашова, владеющего компанией "Северсталь", перевести часть своих зарубежных финансовых активов в Россию из-за нарастающих трудностей в экономике. Эта просьба прозвучала после того, как бизнесмен с капиталом в 37 миллиардов долларов возглавил свежий список самых богатых людей страны по версии Forbes.

Валентина Матвиенко

"Коллега Мордашов вышел на первое место в списке Forbes, чему мы очень рады. Благо, наши люди богатеют. Но, видимо, в этой ситуации нужно сравнивать возможности и, возможно, что-то из оффшоров подтянуть все-таки в Российскую Федерацию, понимая сложность. Всем сложно в стране", – цитируют Матвиенко журналисты.

Причиной этого заявления стала жалоба сенатора от Вологодской области Романа Маслова. Он возмутился тем, что крупные промышленные гиганты начали массово подавать уточненные декларации с требованием вернуть переплаченные налоги с 2022 года.

Матвиенко прямо намекнула, что речь идет именно о "Северсталь" и ее Череповецком металлургическом комбинате. Она подчеркнула, что в условиях острой нехватки средств региональным чиновникам приходится прилагать сверхусилия для финансирования социальных программ.

"Ну где Вологодская область еще возьмет? Бюджет маленький", — подытожила она, требуя от топпредприятия проявить солидарность.

Напомним, ранее Матвиенко призвала россиян рожать по пять детей.