Матвієнко закликала найбагатшого росіянина Мордашова вивести гроші з офшорів

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко відкрито закликала мільярдера Олексія Мордашова, який володіє компанією "Сєвєрсталь", перевести частину своїх закордонних фінансових активів до Росії через наростаючі труднощі в економіці. Це прохання пролунало після того, як бізнесмен із капіталом у 37 мільярдів доларів очолив свіжий список найзаможніших людей країни за версією видання Forbes.

"Колега Мордашов вийшов на перше місце у списку Forbes, чому ми дуже раді. Добре, що наші люди багатіють. Але, мабуть, у цій ситуації треба порівнювати можливості і, можливо, щось із офшорів підтягнути все-таки в Російську Федерацію, розуміючи складність. Всім складно у країні", — цитують Матвієнко журналісти.

Причиною такої заяви стала скарга сенатора від Вологодської області Романа Маслова. Він обурився тим, що великі промислові гіганти почали масово подавати уточнені декларації з вимогою повернути переплачені податки, починаючи з 2022 року.

Матвієнко прямо натякнула, що йдеться саме про "Сєвєрсталь" та її Череповецький металургійний комбінат. Вона наголосила, що в умовах гострої нестачі коштів регіональним чиновникам доводиться докладати надзусиль заради фінансування соціальних програм.

"Ну, де Вологодська область ще візьме? Бюджет маленький", — підсумувала вона, вимагаючи від топпідприємства проявити солідарність.

Нагадаємо, що раніше Матвієнко закликала росіян народжувати по п’ять дітей.