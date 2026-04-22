План порятунку від вимирання: Матвієнко вигадала «ідеальну сім'ю» для росіян

22 квітня 2026, 14:06
Недилько Ксения

Голова Ради Федерації РФ Валентина Матвієнко під час форуму "Мала Батьківщина — сила Росії" озвучила рецепт подолання глибокої демографічної кризи в країні-агресорці. На її думку, кожна "повноцінна" російська родина повинна виховувати щонайменше п’ятьох дітей.

Спікерка верхньої палати парламенту зробила акцент на важливості традиційного виховання та ролі чоловіка в сім'ї.

"Для дітей дуже важливий чоловічий вплив, чоловіче виховання. І ось тому хочеться, щоб сім'я була така повноцінна — мама, тато і п'ятеро дітей. Це чудово", — заявила Матвієнко.

Проте ці заклики звучать на тлі катастрофічних цифр, які влада РФ намагається приховати. За даними Росстату, рівень народжуваності в Росії за 2024 рік опустився до мінімуму за чверть століття, а перший квартал 2025 року показав ще гіршу динаміку — падіння склало додаткові 4%. Незалежні демографи, зокрема Олексій Ракша, констатують, що таких низьких показників країна не бачила з XVIII–XIX століть.

Ситуація з природним убутком населення стала настільки критичною (втрата майже 600 тисяч осіб за минулий рік), що Кремль вдався до випробуваного методу — засекречування детальних статистичних звітів.

Поки чиновники малюють образи багатодітних сімей, реальність свідчить про те, що Росія стрімко занурюється в демографічну яму, з якої не допомагають вибратися навіть популістські гасла про "чоловіче виховання" та "п'ятьох дітей".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова Ради Федерації Валентина Матвієнко оголосила проблему знелюднення російських регіонів однією з головних стратегічних загроз для майбутнього країни. На її думку, нинішня тенденція до розширення великих міст суперечить історичному устрою Росії, яка ніколи не була "країною мегаполісів".



