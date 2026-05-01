Мазутные баки вместо попаданий: власти РФ придумали «подлую тактику» ВСУ для объяснения взрывов
НОВОСТИ

Мазутные баки вместо попаданий: власти РФ придумали «подлую тактику» ВСУ для объяснения взрывов

Контраст с реальностью: как «горящие дроны» в Туапсе и Севастополе стали поводом для насмешек

1 мая 2026, 20:41
Недилько Ксения

Власти Краснодарского края РФ выдвинули экзотическую версию событий вокруг масштабного пожара и задымления в городе Туапсе. Губернатор Вениамин Кондратьев утверждает, что кадры с нефтяным дождем и мощным огнем являются результатом новой тактики украинских сил, направленной на создание визуального эффекта.

Фото, созданное искусственным интеллектом

По мнению российского чиновника, на дроны специально цепляют дополнительные емкости с горючим, чтобы после сбивания спровоцировать яркое зрелище.

"Мы видим новую, я бы сказал, подлую инновационную тактику врага — они цепляют к дронам дополнительные баки с мазутом. Зачем? Чтобы при сбитии создать яркое пламя, дым. Это чистой воды психологическая атака, работа на камеру", — уверяет Кондратьев в обнародованном в медиа тексте.

Губернатор настаивает на термине "эффект нефтяных капель" и отрицает какие-либо результативные попадания по инфраструктуре. По его логике, мазут просто распыляется в воздухе, создавая иллюзию большого пожара, в то время как на самом деле "просто догорают остатки вражеского топлива". Чиновник официально заявляет, что серьезных "прилетов" нет, а локальные возгорания — лишь следствие детонации обломков.

Такая риторика вызвала волну иронии в сети. В частности, известный украинский блогер "Николаевский Ванек" обратил внимание на то, что заявления официальных лиц РФ противоречат друг другу из-за отсутствия единой методички от спецслужб.

"У одного е*лана в Севастополе "остатки топлива" горят в резервуаре трое суток, у другого вообще ничего не горит, это все ИПСО, горят дроны — говорит, 4 суток", — прокомментировал ситуацию блогер.

Напомним, сегодня президент подчеркнул , что "дальнобойные санкции" Украины для РФ значительно улучшились.



