Мазутні баки замість влучань: влада РФ вигадала «підлу тактику» ЗСУ для пояснення вибухів

Влада Краснодарського краю РФ висунула екзотичну версію подій навколо масштабної пожежі та задимлення у місті Туапсе. Губернатор Веніамін Кондратьєв стверджує, що кадри з "нафтовим дощем" та потужним вогнем є результатом нової тактики українських сил, спрямованої на створення візуального ефекту.

На думку російського посадовця, на дрони спеціально чіпляють додаткові ємності з пальним, аби після збиття спровокувати яскраве видовище.

"Ми бачимо нову, я б сказав, підлу інноваційну тактику ворога — вони чіпляють до дронів додаткові баки з мазутом. Навіщо? Щоб при збитті створити яскраве полум'я, дим. Це чистої води психологічна атака, робота на камеру", — запевняє Кондратьєв у тексті, оприлюдненому в медіа.

Губернатор наполягає на терміні "ефект нафтових крапель" і заперечує будь-які результативні влучання по інфраструктурі. За його логікою, мазут просто розпилюється в повітрі, створюючи ілюзію великої пожежі, тоді як насправді "просто догорають залишки ворожого палива". Посадовець офіційно заявляє, що серйозних "прильотів" немає, а локальні загоряння — це лише наслідок детонації уламків.

Така риторика викликала хвилю іронії у мережі. Зокрема, відомий український блогер "Николаевский Ванек" звернув увагу на те, що заяви офіційних осіб РФ суперечать одна одній через відсутність єдиної методички від спецслужб.

"У одного е*лана в Севастополі "залишки палива" горять у резервуарі три доби, у іншого взагалі нічого не горить, це все ІПСО, горять дрони — каже, 4 доби", — прокоментував ситуацію блогер.

Нагадаємо, сьогодні президент наголосив, що "далекобійні санкції" України для РФ значно покращилися.