Алина Загитова — российская фигуристка, снискавшая мировую славу после победы на Олимпийских играх 2018 года. Родилась 18 мая 2002 года в Ижевске. В 23 года она уже является одной из самых титулованных спортсменок в российском фигурном катании. После завершения активной спортивной карьеры Загитова получила образование по специальности "Продюсирование и культурная политика" и занимается телепроектами и ледовыми шоу.

Алина Загитова и Путин (фото из открытых источников)

По информации СМИ, фигуристка поддерживает тесные связи с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой – женой пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Ее даже называют продюсером Загитовой.

Кроме выступлений на льду, спортсменка пробует себя как телеведущая и продюсер ледовых шоу, среди которых — "Хранители времени" и "Ассоль".

В то же время, в российских и зарубежных медиа циркулируют слухи, что Загитова якобы стала новой фавориткой Путина и может конкурировать с Алиной Кабаевой. Такие предположения, в частности, высказывал японский политолог Ицуро Накамура. Он отметил, что популярность и влияние молодой спортсменки стремительно растут, а ее поведение в публичном пространстве свидетельствует об уверенности в собственных позициях — в частности, после инцидента с журналистом Русланом Имамовым, которому она пригрозила судом за фото без разрешения.

Кстати, о том, что Владимир Путин хорошо знает Алину Загитову, свидетельствуют их общие фото, сделанные во время торжественных мероприятий в Кремле. Президент РФ не раз лично поздравлял фигуристку с праздниками и ее спортивными достижениями.

Кроме того, Загитова выступала доверенным лицом Путина на президентских выборах 2018 и 2024 годов, что открыто демонстрирует ее поддержку и лояльность действующим российским властям.

Как-то в общении с журналистами спортсменка даже отметила, что хотела бы взять интервью у президента России, еще раз подчеркнув свое благосклонное отношение к кремлевскому лидеру.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что известная российская фигуристка Камила Валиева готовится вернуться на лед. Спортсменка, находящаяся под покровительством российского диктатора Владимира Путина, недавно приняла участие в ледовом шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки — супруги пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

1 ноября Валиева выступила в постановке Навки "Лебединое озеро", где исполнила роль Одилии (Черного лебедя). После ее выступления Навка пожелала Камили успеха, заявив, что вся Россия поддерживает фигуристку в исполнении ее мечтаний, передает ТАСС.