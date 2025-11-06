Дружина Пєскова підтримала скандальну фаворитку Путіна: що про неї відомо

Рубрики
Лиля Воробьева
Відома російська фігуристка Каміла Валієва готується повернутися на лід. Спортсменка, яка перебуває під заступництвом російського диктатора Володимира Путіна, нещодавно взяла участь у льодовому шоу олімпійської чемпіонки Тетяни Навки — дружини прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.
1 листопада Валієва виступила у постановці Навки "Лебедине озеро", де виконала роль Оділлії (Чорного лебедя). Після її виступу Навка побажала Камілі успіху, заявивши, що вся Росія підтримує фігуристку в здійсненні її мрій, передає ТАСС.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що дружина Пєскова зізналася, що споювала російську акторку, яка померла від раку, перед смертю. Наприкінці травня акторка Анастасія Заворотнюк померла після тривалої боротьби з агресивною формою онкології, яка тривала з 2019 року. Її сім'я ретельно приховувала стан здоров'я артистки від сторонніх очей протягом п'яти років, але після її смерті деякі деталі стали відомими.Один з таких випадків розкрила фігуристка та підтримувачка путінського режиму Тетяна Навка, колега чоловіка Заворотнюк, Петра Чернишова. В інтерв'ю для російських ЗМІ вона зізналася, що порушила рекомендації лікарів і давала Заворотнюк вино на її прохання, навіть коли акторка вже була лежачою хворою.
Після смерті акторки, під час поминального обіду, Петро Чернишов вирішив провести церемонію без алкоголю. Навка заперечила проти цього, заявивши, що Настя була б проти такого рішення.