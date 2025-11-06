Дружина Пєскова підтримала скандальну фаворитку Путіна: що про неї відомо

Відома російська фігуристка Каміла Валієва готується повернутися на лід. Спортсменка, яка перебуває під заступництвом російського диктатора Володимира Путіна, нещодавно взяла участь у льодовому шоу олімпійської чемпіонки Тетяни Навки — дружини прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Каміла Валієва (фото з відкритих джерел)

1 листопада Валієва виступила у постановці Навки "Лебедине озеро", де виконала роль Оділлії (Чорного лебедя). Після її виступу Навка побажала Камілі успіху, заявивши, що вся Росія підтримує фігуристку в здійсненні її мрій, передає ТАСС.

"Камілочка — ти неймовірний талант. Ми всі тобі бажаємо успіхів, удачі. Тут із нами Світлана Соколовська, у якої тренується Каміла. Ми бажаємо їм, чудовій команді, успіхів, і щоб Каміла здійснила ту мрію, яку вона мітила все життя. Виходить, разом із нею до цієї мрії йде вся наша країна", — сказала Тетяна Навка.

Каміла Валієва стала відомою у всьому світі через гучний допінг-скандал, що вибухнув під час Олімпійських ігор у Пекіні. В її організмі було виявлено заборонену речовину — триметазидин. Після кількох років судових розглядів спортсменку офіційно визнали винною у порушенні антидопінгових правил, через що Росія втратила "золото" в командному турнірі з фігурного катання на Олімпіаді-2022. Варто зазначити, що термін дискваліфікації Валієвої завершиться у грудні 2025 року.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що дружина Пєскова зізналася, що споювала російську акторку, яка померла від раку, перед смертю. Наприкінці травня акторка Анастасія Заворотнюк померла після тривалої боротьби з агресивною формою онкології, яка тривала з 2019 року. Її сім'я ретельно приховувала стан здоров'я артистки від сторонніх очей протягом п'яти років, але після її смерті деякі деталі стали відомими.

Один з таких випадків розкрила фігуристка та підтримувачка путінського режиму Тетяна Навка, колега чоловіка Заворотнюк, Петра Чернишова. В інтерв'ю для російських ЗМІ вона зізналася, що порушила рекомендації лікарів і давала Заворотнюк вино на її прохання, навіть коли акторка вже була лежачою хворою.

Після смерті акторки, під час поминального обіду, Петро Чернишов вирішив провести церемонію без алкоголю. Навка заперечила проти цього, заявивши, що Настя була б проти такого рішення.

