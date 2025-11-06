Мріє вийти заміж за Путіна: у Кабаєвої з'явилася конкурентка (ФОТО)

Аліна Загітова — російська фігуристка, яка здобула світову славу після перемоги на Олімпійських іграх 2018 року. Народилася 18 травня 2002 року в Іжевську. У 23 роки вона вже є однією з найтитулованіших спортсменок у російському фігурному катанні. Після завершення активної спортивної кар’єри Загітова здобула освіту за фахом "Продюсування та культурна політика" і нині займається телепроєктами та льодовими шоу.

Аліна Загітова і Путін (фото з відкритих джерел)

За інформацією ЗМІ, фігуристка підтримує тісні зв’язки з олімпійською чемпіонкою Тетяною Навкою — дружиною прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова. Її навіть називають продюсеркою Загітової.

Крім виступів на льоду, спортсменка пробує себе як телеведуча та продюсерка льодових шоу, серед яких — "Зберігачі часу" та "Ассоль".

Водночас у російських і закордонних медіа циркулюють чутки, що Загітова нібито стала новою фавориткою Путіна та може конкурувати з Аліною Кабаєвою. Такі припущення, зокрема, висловлював японський політолог Іцуро Накамура. Він зазначив, що популярність і вплив молодої спортсменки стрімко зростають, а її поведінка в публічному просторі свідчить про впевненість у власних позиціях — зокрема, після інциденту з журналістом Русланом Імамовим, якому вона пригрозила судом за фото без дозволу.

До речі, про те, що Володимир Путін добре знає Аліну Загітову, свідчать їхні спільні фото, зроблені під час урочистих заходів у Кремлі. Президент РФ неодноразово особисто вітав фігуристку зі святами та її спортивними досягненнями.

Крім того, Загітова виступала довіреною особою Путіна на президентських виборах 2018 та 2024 років, що відкрито демонструє її підтримку та лояльність до чинної російської влади.

Якось у спілкуванні з журналістами спортсменка навіть зазначила, що хотіла б узяти інтерв’ю у президента Росії — ще раз підкресливши своє прихильне ставлення до кремлівського лідера.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що відома російська фігуристка Каміла Валієва готується повернутися на лід. Спортсменка, яка перебуває під заступництвом російського диктатора Володимира Путіна, нещодавно взяла участь у льодовому шоу олімпійської чемпіонки Тетяни Навки — дружини прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

1 листопада Валієва виступила у постановці Навки "Лебедине озеро", де виконала роль Оділлії (Чорного лебедя). Після її виступу Навка побажала Камілі успіху, заявивши, що вся Росія підтримує фігуристку в здійсненні її мрій, передає ТАСС.