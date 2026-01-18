logo

Медведчук озвучил новые требования Кремля к Украине: какие территории хочет РФ

Виктор Медведчук озвучил заявления о возможных "границах РФ" возле Ивано-Франковской области, подтвердив широкие имперские амбиции Кремля.

18 января 2026, 15:25
Автор:
avatar

Slava Kot

Российские требования в войне против Украины значительно выходят за пределы Донбасса и южных регионов. Об этом заявил пророссийский политик Виктор Медведчук, в интервью пропагандистским медиа РФ фактически озвучивший максималистские территориальные амбиции Кремля в отношении Украины.

Медведчук озвучил новые требования Кремля к Украине: какие территории хочет РФ

Виктор Медведчук. Фото из открытых источников

Виктор Медведчук, которого в Украине обвиняют в государственной измене, повторил нарративы российской пропаганды и поставил под сомнение легитимность президента Владимира Зеленского. По его словам, украинские власти якобы сами "загнали себя в ловушку", апеллируя к языковому фактору, как одному из маркеров национальной идентичности.

"О так называемых спорных территориях, то в этом вопросе Зеленский сам себя загнал в ловушку. Если украинскими территориями считать места, где население говорит на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области и никак не на восток", — сказал Медведчук.

Таким образом, кум Путина озвучил идею продвижения российских границ далеко на запад Украины. Подобные заявления вписываются в более широкую риторику Кремля, пытающегося оправдать агрессию псевдоисторическими и языковыми аргументами. В том же интервью Медведчук назвал войну не нападением на суверенное государство, а "противостоянием коллективного Запада и России", утверждая, что Москва якобы "устояла" и продолжает наступление.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле впервые отреагировали на ультиматум Трампа странам ЕС из-за поддержки Гренландии.

Также "Комментарии" писали, что Россия готовит новый серьезный удар по Украине. В Верховной Раде предупредили, когда может произойти атака.



