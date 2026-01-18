Медведчук озвучил новые требования Кремля к Украине: какие территории хочет РФ

Рубрики
Российские требования в войне против Украины значительно выходят за пределы Донбасса и южных регионов. Об этом заявил пророссийский политик Виктор Медведчук, в интервью пропагандистским медиа РФ фактически озвучивший максималистские территориальные амбиции Кремля в отношении Украины.
Виктор Медведчук. Фото из открытых источников
Виктор Медведчук, которого в Украине обвиняют в государственной измене, повторил нарративы российской пропаганды и поставил под сомнение легитимность президента Владимира Зеленского. По его словам, украинские власти якобы сами "загнали себя в ловушку", апеллируя к языковому фактору, как одному из маркеров национальной идентичности.
Таким образом, кум Путина озвучил идею продвижения российских границ далеко на запад Украины. Подобные заявления вписываются в более широкую риторику Кремля, пытающегося оправдать агрессию псевдоисторическими и языковыми аргументами. В том же интервью Медведчук назвал войну не нападением на суверенное государство, а "противостоянием коллективного Запада и России", утверждая, что Москва якобы "устояла" и продолжает наступление.
