У Кремлі вперше відреагували на ультиматум Трампа країнам ЄС через підтримку Гренландії
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі вперше відреагували на ультиматум Трампа країнам ЄС через підтримку Гренландії

Представник Путіна Кирило Дмитрієв прокоментував мита Трампа проти ЄС через Гренландію.

18 січня 2026, 08:40
Автор:
avatar

Slava Kot

У Москві вперше публічно відреагували на ультиматум президента США Дональда Трампа країнам Європейського Союзу, пов’язаний із їх підтримкою Гренландії. З відповідною заявою виступив спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, який використав різку та зневажливу риторику на адресу європейських лідерів.

У Кремлі вперше відреагували на ультиматум Трампа країнам ЄС через підтримку Гренландії

Кирило Дмитрієв. Фото з відкритих джерел

Кирило Дмитрієв у дописі в соцмережі X прокоментував рішення Трампа запровадити 10-відсоткові мита на товари з Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Фінляндії, Нідерландів і Норвегії через "небезпечну гру" цих країн з відправленням військових до Гренландії.

"Це приблизно 1% мита на кожного солдата, відправленого до Гренландії. Європа не повинна провокувати свого татуся", — написав Дмитрієв.

В інших дописах Дмитрієв висміяв реакцію європейських лідерів на заяви Трампа. Зокрема, позицію прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера він назвав "панікуючою", а президенту Фінляндії Александру Стуббу закинув, що йому "гольф не допоміг" та порадив стати "добрим сусідом Росії". Окремо дісталося й голові дипломатії ЄС Каї Каллас. Їй Дмитрієв порадив "не погрожувати США", наголосивши, що у Білому домі тепер Дональд Трамп, а не Джо Байден.

Показово, що всі ці заяви російський посадовець публікував у соцмережі X, яка офіційно заборонена на території Росії. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що президент Франції Емманюель Макрон жорстко відреагував на ультиматум Трампа та пригрозив відповіддю Європи.

Також "Коментарі" писали, що Китай і Росія радіють у ці дні через рішення Трампа щодо Гренландії.



Джерело: https://x.com/kadmitriev/status/2012568654651461803
