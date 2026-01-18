У Кремлі вперше відреагували на ультиматум Трампа країнам ЄС через підтримку Гренландії

У Москві вперше публічно відреагували на ультиматум президента США Дональда Трампа країнам Європейського Союзу, пов’язаний із їх підтримкою Гренландії. З відповідною заявою виступив спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв, який використав різку та зневажливу риторику на адресу європейських лідерів.

Кирило Дмитрієв. Фото з відкритих джерел

Кирило Дмитрієв у дописі в соцмережі X прокоментував рішення Трампа запровадити 10-відсоткові мита на товари з Великої Британії, Данії, Франції, Німеччини, Фінляндії, Нідерландів і Норвегії через "небезпечну гру" цих країн з відправленням військових до Гренландії.

"Це приблизно 1% мита на кожного солдата, відправленого до Гренландії. Європа не повинна провокувати свого татуся", — написав Дмитрієв.

В інших дописах Дмитрієв висміяв реакцію європейських лідерів на заяви Трампа. Зокрема, позицію прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера він назвав "панікуючою", а президенту Фінляндії Александру Стуббу закинув, що йому "гольф не допоміг" та порадив стати "добрим сусідом Росії". Окремо дісталося й голові дипломатії ЄС Каї Каллас. Їй Дмитрієв порадив "не погрожувати США", наголосивши, що у Білому домі тепер Дональд Трамп, а не Джо Байден.

Показово, що всі ці заяви російський посадовець публікував у соцмережі X, яка офіційно заборонена на території Росії.

