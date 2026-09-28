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Кравцев Сергей
После некоторых размышлений Владимир Путин принял решение пропустить партию Справедливая Россия в Думу. Следовательно, там появился бывший глава Нацбанка и и.о премьер-министра Украины Сергей Арбузов. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Виктор Медведчук. Фото: из открытых источников
Политолог отметил, что еще несколько месяцев назад российские СМИ писали, что одним из главных спонсоров Справедливой России является Виктор Медведчук. Официально это никак не прослеживается, но у нас есть два бесспорных факта: лидер партии Миронов был одним из тех, кто в 2022 году однозначно и многократно публично выступал за то, чтобы обменять Медведчука. А его заместитель по партии Бабаков, известный в Украине как экс-владелец ряда облэнерго, заходил в украинский энерго бизнес во многом при содействии именно Медведчука. Проще говоря, Медведчук может выступать теневым спонсором руководства партии.
По его словам, открытым остается только один вопрос: насколько Арбузов сможет быть лоббистом.
Также издание "Комментарии" сообщало — "Единая Россия" сохраняет доминирующее положение в Государственной думе после выборов депутатов IX созыва. По предварительным данным, партия получает конституционное большинство в нижней палате российского парламента. Ранее Дмитрий Медведев заявлял о возможных 349 мандатах для партии.