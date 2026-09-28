Медведчук вступає у гру в РФ: кого просунув до Держдуми РФ

Після певних роздумів Володимир Путін прийняв рішення пропустити партію Справедлива Росія в Думу. А відтак, там зʼявився колишній голова Нацбанку та в.о премʼр-міністра Украіни Сергій Арбузов. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.

Віктор Медведчук. Фото: з відкритих джерел

Політолог зазначив, ще кілька місяців тому російські ЗМІ писали, що одним з головних спонсорів Справедливої Росії є Віктор Медведчук. Офіційно це ніяк не прослідковується, але ми маємо два беззаперечних факти: лідер партії Миронов був одним із тих, хто в 2022 році однозначно і багаторазово публічно виступав за те, щоб обміняти Медведчука. А його заступник по партії Бабаков, відомий в Україні, як екс-власник ряду обленерго, заходив в український енерго бізнес багато в чому за сприяння саме Медведчука. Простіше кажучи, Медведчук може виступати тіньовим спонсором керівництва партії.

"В 2019-21 роках Медведчук взяв під контроль низку підприємств, перш за все в металургії та вугільній галузі, які раніше контролював Курченко. І з цього моменту він зацікавлений у посиленні своїх політичних позицій на окупованих Донбасі та в Криму. Сам Медведчук балотуватися не може і, думаю, не зможе. Надто негативний у нього бекграунд. В Єдину Росію свою людину він завести не може по тих же причинах. З комуністами та ЛДПР нема довірливих стосунків. В той же час йому потрібен такий собі лобіст з мандатом. І, схоже, саме тому, Арбузов опинився на чолі списку СР по всім окупованим територіям", – зазначив експерт.

За його словами, відкритим залишається тільки одне питання: на скільки Арбузов зможе бути лобістом.

Також видання "Коментарі" повідомляло – "Єдина Росія" зберігає домінуюче становище у Державній думі після виборів депутатів ІХ скликання. За попередніми даними, партія отримує конституційну більшість у нижній палаті російського парламенту. Раніше Дмитро Медведєв заявляв про можливі 349 мандатів для партії.



