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Медведев бурно отреагировал на указ Зеленского об исторически населенных украинцами территории РФ

Дмитрий Медведев резко высказался из-за указа президента Зеленского и заявил, что украинского народа не существует.

сегодня, 15:11
Автор:
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Slava Kot
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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского подписать указ "Об исторических населенных украинцами территории РФ". Медведев выразил российские нарративы и заявил о том, что "Украина не существует".

Медведев бурно отреагировал на указ Зеленского об исторически населенных украинцами территории РФ

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

В своем сообщении в социальных сетях Медведев в очередной раз обвинил украинского президента и заявил, что таким шагом Украина якобы заявляет территориальные претензии на российские территории. Также бывший президент РФ снова заявил, что украинцев вроде бы не существует, и они являются частью России.

"Он подписал указ о территориальных претензиях к России на земле, "исторически заселенных украинцами". Здесь и комментировать нечего, поскольку украинцы – это россияне, а Малороссия – это часть России", — пишет российский политик.

Также Медведев добавил, что со временем Украина "Канаду присоединит" к своим территориям.

Напомним, что 22 января по случаю 105-летия Дня Соборности Украины Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях в Российской Федерации. По словам Зеленского, цель указа основана на "укреплении соборности Украины и нашего народа", а также для "правды об украинцах… о нашей истории".

В указе №17/2024 отмечено, что Россия веками уничтожала идентичность украинцев и угнетала их, в том числе и на таких исторически населенных украинцами территориях Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине, которые сегодня находятся в пределах Ростовской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской областей Росси и Краснодарского края.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Медведеве, заявившем, что Россия всегда будет воевать против самостоятельной Украины.

Также "Комментарии" писали о ядерных угрозах от заместителя председателя Совета Безопасности РФ.



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