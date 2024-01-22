Медведев бурно отреагировал на указ Зеленского об исторически населенных украинцами территории РФ

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на решение президента Украины Владимира Зеленского подписать указ "Об исторических населенных украинцами территории РФ". Медведев выразил российские нарративы и заявил о том, что "Украина не существует".



Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

В своем сообщении в социальных сетях Медведев в очередной раз обвинил украинского президента и заявил, что таким шагом Украина якобы заявляет территориальные претензии на российские территории. Также бывший президент РФ снова заявил, что украинцев вроде бы не существует, и они являются частью России.

"Он подписал указ о территориальных претензиях к России на земле, "исторически заселенных украинцами". Здесь и комментировать нечего, поскольку украинцы – это россияне, а Малороссия – это часть России", — пишет российский политик.

Также Медведев добавил, что со временем Украина "Канаду присоединит" к своим территориям.

Напомним, что 22 января по случаю 105-летия Дня Соборности Украины Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях в Российской Федерации. По словам Зеленского, цель указа основана на "укреплении соборности Украины и нашего народа", а также для "правды об украинцах… о нашей истории".

В указе №17/2024 отмечено, что Россия веками уничтожала идентичность украинцев и угнетала их, в том числе и на таких исторически населенных украинцами территориях Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине, которые сегодня находятся в пределах Ростовской, Брянской, Курской, Воронежской, Белгородской областей Росси и Краснодарского края.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о Медведеве, заявившем, что Россия всегда будет воевать против самостоятельной Украины.

Также "Комментарии" писали о ядерных угрозах от заместителя председателя Совета Безопасности РФ.