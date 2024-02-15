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Медведев бы позавидовал. Володин выдал бред о США и Путине

Спикер Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин во время заседания российского парламента рассказал выдумку о том, что американцы очень хотели бы, чтобы их президентом был Владимир Путин, передает портал «Комментарии»

сегодня, 19:08
Автор:
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Ткачик Олеся
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Вячеслав Володин на заседании Госдумы рассказал, что президент РФ Владимир Путин создал в России атмосферу "гласности и конкурентности". По его словам, именно поэтому американцы очень хотели бы его видеть в должности своего президента.

Медведев бы позавидовал. Володин выдал бред о США и Путине

Вячеслав Володин

"В Америке они хотели бы, чтобы у них президентом был Путин. Но у них нет! Он у нас! А у них Байден. Видите, наказание им",
– сказал он.

При этом Володин заявил, что россияне должны на президентских выборах поддержать кандидатуру Путина и ценить его за то, что он для них сделал.

Напомним, в России всегда противопоставляли себя Соединенным Штатам и всячески намекали на то, что она является более "достойной" страной, с которой следует последовать примеру. Такой нарратив неоднократно распространял пропагандисты, которые даже заявляли, что при необходимости РФ может уничтожить США всего за несколько минут.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что в должности президента США для Москвы лучше Джо Байден, а не Дональд Трамп. Его Путин назвал более опытным человеком, а также отметил, что он очень прогнозируемый, а еще политик старой формации. При этом кремлевский диктатор добавил, что Россия будет работать с любым лидером США, которому проявит доверие американский народ. Намекая таким образом, что он сможет переизбраться на пост главы России.

Также "Комментарии" рассказывали, что у российского диктатора Владимира Путина нет никакой жалости от того, что Россия начала полномасштабную войну против Украины. Единственное, из-за чего сожалеет хозяин Кремля, это потому, что было потеряно время и Россия не сделала этого шага раньше.




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