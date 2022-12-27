Медведев дал 10 прогнозов на 2023 год. Распад ЕС, четвертый Рейх, война в США, захват Украины

Бывший президент России Дмитрий Медведев решил поделиться в соцсетях абсурдными прогнозами на следующий год. Среди предсказаний, которые пишет Медведев, есть распад ЕС, создание Четвертого Рейха, война в США и захват Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram русского политика.

Медведев дал прогноз на 2023 год. Фото из открытых источников

Медведев, бывший ранее президентом и премьер-министром России, а теперь занимающий должность заместителем председателя Совета национальной безопасности, решил дать "неожиданные и даже абсурдные" прогнозы на будущее.

Бывший президент РФ заявил, что цены на нефть подскочат и составят 150 долларов за баррель. Россиянин пишет, что газ тоже будет дорожать. Российский политик также прогнозирует возвращение Великобритании в ЕС, а затем распад этого союза.

Из-за распада Европейского Союза Медведев прогнозирует новое образование, в центре которого будет Германия – Четвертый Рейх. Но считает, что Франция начнет войну с Германией, в случае чего произойдет четвертое разделение Польши.

Дмитрий Медведев прогнозирует войну не только в Европе, но и США. Россиянин считает, что Калифорния и Техас станут независимыми, а президентом США будет Илон Маск.

Россиянин считает, что Северная Ирландия выйдет из состава Великобритании и объединится с Ирландией. Не забыл российский политик упомянуть и Украину. Дмитрий Медведев считает, что Польша и Венгрия нападут на западные территории Украины.

Посмотреть все 10 прогнозов Медведева на 2023 год можно ниже:

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