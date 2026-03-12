logo

Медведев начал пугать мир "зомби-апокалипсисом" из-за биолабораторий США
НОВОСТИ

Медведев начал пугать мир "зомби-апокалипсисом" из-за биолабораторий США

Медведев заявил, что через сеть биолабораторий США может наступить "зомби-апокалипсис".

12 марта 2026, 11:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что сценарий "зомби-апокалипсиса", показанный в популярной игре и сериале "Последние из нас", якобы может перестать быть фантастикой и обвинил в этом американские "биолаборатории".

Медведев пугает мир "зомби-апокалипсисом". Фото иллюстративное

Дмитрий Медведев опубликовал новую статью в колонке для российского журнала "Эксперт", где снова повторив нарративы российской пропаганды о "биолабораториях". По словам Медведева, Соединенные Штаты якобы создали глобальную сеть военно-биологических лабораторий по всему миру. Соратник Путина утверждает, что подобные учреждения якобы расположены на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии, Африке и странах постсоветского пространства, а их количество может достигать около 400.

Российский политик заявил, что результаты исследований, полученных в таких лабораториях, могут позволить контролировать эпидемии и исследовать генетические факторы устойчивости к болезням.

"Через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале The Last of US, может стать не такой уж фантастикой", — написал Медведев.

В популярной видеоигре The Last of Us сюжет базируется на вымышленной пандемии мутированного грибка кордицепса, который поражает мозг людей и превращает их в агрессивных существ. В результате человеческая цивилизация оказывается на грани уничтожения.

В то же время эксперты неоднократно опровергали заявления Кремля о так называемых "биолабораториях". В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины отмечают, что Россия распространяет подобные утверждения с 2022 года, но никаких доказательств их существования не было представлено. Как подчеркнули в ЦПД, такие выдумки нужны России, чтобы оправдывать войну против Украины, спекулировать на страхах общества и создавать иллюзию "внешней угрозы".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев прямо пригрозил нанести удар по Украине ядерным оружием.

Также "Комментарии" писали, что ученые рассказали, как будут выглядеть зомби.



