Медведєв почав лякати світ "зомбі-апокаліпсисом" через біолабораторії США

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що сценарій "зомбі-апокаліпсису", показаний у популярній грі та серіалі "Останні з нас", нібито може перестати бути фантастикою та звинуватив у цьому американські "біолабораторії".

Медведєв лякає світ "зомбі-апокаліпсисом". Фото ілюстративне

Дмитро Медведєв опублікував нову статтю у колонці для російського журналу "Експерт", де знову повторивши наративи російської пропаганди про "біолабораторії". За словами Медведєва, Сполучені Штати нібито створили глобальну мережу військово-біологічних лабораторій по всьому світу. Соратник Путіна стверджує, що подібні установи нібито розташовані на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії, Африці та країнах пострадянського простору, а їхня кількість може сягати близько 400.

Російський політик заявив, що результати досліджень, отримані в таких лабораторіях, можуть дозволити контролювати епідемії та досліджувати генетичні фактори стійкості до хвороб.

"Через деякий час зомбі-апокаліпсис, показаний самими американцями в грі та серіалі "The Last of US", може стати не такою вже фантастикою", — написав Медведєв.

У популярній відеогрі "The Last of Us" сюжет базується на вигаданій пандемії мутованого грибка кордицепса, який уражає мозок людей і перетворює їх на агресивних істот. Унаслідок цього людська цивілізація опиняється на межі знищення.

Водночас експерти неодноразово спростовували заяви Кремля про так звані "біолабораторії". У Центрі протидії дезінформації при РНБО України наголошують, що Росія поширює подібні твердження з 2022 року, але жодних доказів їх існування не було представлено. Як наголосили в ЦПД, такі вигадки потрібні Росії, щоб виправдовувати війну проти України, спекулювати на страхах суспільства та створювати ілюзію "зовнішньої загрози".

