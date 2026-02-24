Медведєв прямо пригрозив завдати удару по Україні ядерною зброєю

Заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із прямою погрозою застосування ядерної зброї проти України та інших країн Європи. Нові погрози пролунали після повідомлення Служби зовнішньої розвідки РФ про нібито наміри Великої Британії та Франції передати Україні ядерну зброю.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв заявив, що передача ядерної зброї Україні змінює ситуацію на війні.

"Інформація СЗР про намір Франції та Британії передати київському нацистському режиму ядерні технології радикально змінює ситуацію. І справа тут не в руйнуванні ДНЯЗ та ще чогось там у міжнародному праві. Це пряма передача ядерної зброї країні, що воює", — сказав Медведєв.

Далі російський політик пригрозив ударами ядерною зброєю по Україні, а також країнах, які могли б передати Києву ядерні технології. За його словами, Росія нібито "має право" на таку відповідь через "загрозу" для РФ.

"Не може бути й тіні сумніву в тому, що Росії в такому розвитку подій доведеться використовувати будь-яку, у тому числі нестратегічну ядерну зброю по цілях в Україні, які становлять загрозу нашій країні. А в разі потреби – і щодо країн-постачальників, які стають співучасниками ядерного конфлікту з Росією. Це та симетрична відповідь, на яку має право Російська Федерація", — додав Медведєв.

Зауважимо, що офіційних підтверджень "планів" передачі Україні ядерної зброї з боку Заходу немає. Раніше подібні твердження Москви неодноразово спростовувалися міжнародними партнерами Києва. Аналітики наголошують, що російські заяви про "ядерну ескалацію" часто лунають у періоди дипломатичної або військової напруги. Крім того, це не перший випадок, коли Медведєв публічно вдається до риторики ядерних погроз. Наприклад, у 2024 році Медведєв пригрозив ядерною зброєю, якщо Україна буде атакувати об'єкти в РФ.

