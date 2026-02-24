Медведєв прямо пригрозив завдати удару по Україні ядерною зброєю

Рубрики
Slava Kot
Заступник секретаря Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із прямою погрозою застосування ядерної зброї проти України та інших країн Європи. Нові погрози пролунали після повідомлення Служби зовнішньої розвідки РФ про нібито наміри Великої Британії та Франції передати Україні ядерну зброю.
Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел
Дмитро Медведєв заявив, що передача ядерної зброї Україні змінює ситуацію на війні.
Далі російський політик пригрозив ударами ядерною зброєю по Україні, а також країнах, які могли б передати Києву ядерні технології. За його словами, Росія нібито "має право" на таку відповідь через "загрозу" для РФ.
Зауважимо, що офіційних підтверджень "планів" передачі Україні ядерної зброї з боку Заходу немає. Раніше подібні твердження Москви неодноразово спростовувалися міжнародними партнерами Києва. Аналітики наголошують, що російські заяви про "ядерну ескалацію" часто лунають у періоди дипломатичної або військової напруги. Крім того, це не перший випадок, коли Медведєв публічно вдається до риторики ядерних погроз. Наприклад, у 2024 році Медведєв пригрозив ядерною зброєю, якщо Україна буде атакувати об'єкти в РФ.
Також "Коментарі" писали, що Медведєв виступив з новими погрозами Україні.