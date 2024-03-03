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Slava Kot
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал записи, на которых немецкие офицеры обсуждают возможность нанести удар по Крымскому мосту. По словам бывшего президента РФ, это свидетельствует о том, что Германия готовится к войне с Россией.
Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев отреагировал на опубликованные российской пропагандисткой Маргаритой Симоньян записи разговоров офицеров Германии. По словам российского политика, в Германии заявят, что это обычные разговоры военных и на них не следует обращать внимание.
Вместе с тем Медведев, неоднократно подозреваемый в злоупотреблении алкоголем из-за странных публичных заявлений, указал, что Германия может начать войну с Россией. В своем заявлении, наполненном российской пропагандой, Медведев привел неожиданный пример, как Берлин вступит в войну.
Отметим, что российские пропагандисты, военные и госслужащие неоднократно угрожали атаками по Германии, в том числе и ядерным ударом. Эти заявления российское руководство не комментировало и не возражало.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев пригрозил ядерными ударами по четырем странам. Среди перечисленных стран заместитель председателя Совета Безопасности РФ назвал Украину, Германию, Великобританию и США.
Также "Комментарии" писал о военном эксперте, который рассказал, что президент России Владимир Путин нарушил золотое правило разведки.
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