logo

BTC/USD

26005.96

ETH/USD

1591.06

LTC/USD

60.18

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Медведев назвал россиян людьми второго сорта
commentss НОВОСТИ Все новости

Медведев назвал россиян людьми второго сорта

Российский политик Дмитрий Медведев бурно отреагировал на новые запреты Евросоюза по отношению к россиянам.

11 сентября 2023, 11:30 comments1163
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на новые запреты от Европейского Союза для граждан России, планирующих въехать на территорию ЕС.

Медведев назвал россиян людьми второго сорта

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Еврокомиссия ужесточила очередные ограничения для россиян. Теперь гражданам РФ запрещено совершать въезд на территорию ЕС на автомобилях с российскими номерами. Это касается как личных, так и коммерческих поездок в Европейский союз. Кроме того, таможенные службы могут проверить россиян и не пропустить смартфоны, ноутбуки, чемоданы, драгоценные камни и другие товары, которые Еврокомиссия расценивает как запрещенный импорт. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


На это резко отреагировал Медведев, полагающий, что таким образом россияне стали людьми второго сорта.

"Вот молодцы – руководители Евросоюза. Прямые и честные брюссельские начальники. Сказали всем россиянам: вы для нас люди второго сорта", — пишет российский политик и жалуется, что это "плевок в лицо каждому гражданину России".

Медведев утверждает, что Россия не будет вводить подобные ограничения для европейцев. Такую позицию российский политик объясняет, что россияне "не расисты" в отличие от многих руководителей ЕС.

Напомним, что, несмотря на заявления Медведева, он постоянно критикует ЕС, США и Украину. Российский политик неоднократно призывал к геноцидным действиям против украинского народа и угрожал Западу ядерным оружием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Дмитрий Медведев жалуется на лидирующие позиции США и угрожает ядерным ударом.

Также "Комментарии" писали о заместителе председателя Совета Безопасности РФ, который рассказал об условии, при котором Россия применит ядерное оружие в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/medvedev_telegram/385
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!