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Slava Kot
Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что главная идея, которая не задекларированная в целях "СВО", — это устранение действующего украинского руководства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Медведев назвал цель России в войне. Фото из открытых источников
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, неоднократно подозреваемый в возможном злоупотреблении алкоголем, заявил о российских целях войны в Украине.
Кроме того, бывший президент России назвал главную цель, которая не провозглашается, однако, по мнению Медведева, должна быть выполнена российским режимом под руководством Путина.
Российский политик также продлил свои пропагандистские нарративы и высказал претензии на Киев, Одессу, Харьков, Днепр и Николаев, которые назвал "русскими огородами". Кроме того, Медведев обвинил Украину в нежелании вести переговоры на условиях России, предполагающих отдачу временно оккупированных территорий под контроль Москвы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев решил "поздравить" Евросоюз с Рождеством. Российскому политику померещилась "замерзшая" Европа и толпа украинцев, которые "бездейственно бродят".
Также "Комментарии" писали, что в Узбекистане резко отреагировали на заявления российских пропагандистов об оккупации страны.
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