Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что главная идея, которая не задекларированная в целях "СВО", — это устранение действующего украинского руководства. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Медведев назвал цель России в войне. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, неоднократно подозреваемый в возможном злоупотреблении алкоголем, заявил о российских целях войны в Украине.

"Спецоперация продолжится, ее целью остается разоружение украинских войск и отказ нынешнего украинского государства от идеологии неонацизма", — сообщил российским СМИ Медведев.

Кроме того, бывший президент России назвал главную цель, которая не провозглашается, однако, по мнению Медведева, должна быть выполнена российским режимом под руководством Путина.

"Смещение руководящего бандеровского режима – явно не декларируемая, но важнейшая и неизбежная цель, которая должна быть достигнута", – сказал Дмитрий Медведев.

Российский политик также продлил свои пропагандистские нарративы и высказал претензии на Киев, Одессу, Харьков, Днепр и Николаев, которые назвал "русскими огородами". Кроме того, Медведев обвинил Украину в нежелании вести переговоры на условиях России, предполагающих отдачу временно оккупированных территорий под контроль Москвы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев решил "поздравить" Евросоюз с Рождеством. Российскому политику померещилась "замерзшая" Европа и толпа украинцев, которые "бездейственно бродят".

Также "Комментарии" писали, что в Узбекистане резко отреагировали на заявления российских пропагандистов об оккупации страны.