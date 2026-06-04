Одиозный заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил с очередным резким заявлением в адрес западных государств, обвинив политические элиты Европы и Северной Америки в системной враждебности по отношению к России.

Дмитрий Медведев. Фото: из открытых источников

По мнению российского политика, масштабная поддержка Украины со стороны западных стран объясняется не стремлением помочь Киеву, а более глубокими геополитическими мотивами. Медведев заявил, что причиной такой политики является стремление ослабить Россию, ограничить ее влияние и получить доступ к ее природным ресурсам.

В своих комментариях экс-президент РФ также затронул исторический аспект отношений России с Западом, сославшись на известное высказывание российского императора Александра III о том, что у страны нет настоящих союзников. По словам Медведева, недоверие к западным государствам имеет глубокие корни и остается актуальным в современных условиях.

Медведев считает, что западные страны рассматривают Россию как стратегического конкурента, а потому продолжают поддерживать Украину в военном, финансовом и политическом плане. Он утверждает, что конечной целью такой политики является ослабление российского государства и изменение существующего баланса сил.

Особое внимание Медведев уделил будущим отношениям Москвы с западными столицами. По его словам, Россия должна отказаться от прежних ожиданий относительно партнерства и выстраивать новую модель взаимодействия, основанную на жестком прагматизме и отсутствии доверия.

Подобные заявления прозвучали на фоне продолжающегося противостояния между Россией и западными странами, которое после начала полномасштабной войны против Украины привело к беспрецедентному ухудшению дипломатических и экономических отношений.

Читайте также на портале "Комментарии" — Медведев разразился новыми угрозами: "спокойный сон закончился".



