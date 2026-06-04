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Медведєв обрушився на Захід: у Москві видали, навіщо насправді ЄС фінансує Україну

Заступник голови Ради безпеки РФ стверджує, що підтримка України пов'язана не з солідарністю, а зі спробами послабити і розділити Росію.

4 червня 2026, 14:47
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Кравцев Сергей

Одіозний заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв виступив із черговою різкою заявою на адресу західних держав, звинувативши політичні еліти Європи та Північної Америки у системній ворожості до Росії.

Медведєв обрушився на Захід: у Москві видали, навіщо насправді ЄС фінансує Україну

Дмитро Медведєв. Фото: з відкритих джерел

На думку російського політика, масштабна підтримка України з боку західних країн пояснюється не прагненням допомогти Києву, а глибшими геополітичними мотивами. Медведєв заявив, що причиною такої політики є прагнення послабити Росію, обмежити її вплив та отримати доступ до її природних ресурсів.

У своїх коментарях екс-президент РФ також торкнувся історичного аспекту відносин Росії із Заходом, пославшись на відомий вислів російського імператора Олександра III про те, що країна не має справжніх союзників. За словами Медведєва, недовіра до західних держав має глибоке коріння і залишається актуальною в сучасних умовах.

Медведєв вважає, що західні країни розглядають Росію як стратегічного конкурента, а тому продовжують підтримувати Україну у військовому, фінансовому та політичному плані. Він стверджує, що кінцевою метою такої політики є ослаблення російської держави та зміна існуючого балансу сил.

Особливу увагу Медведєв приділив майбутнім відносинам Москви із західними столицями. За його словами, Росія має відмовитися від колишніх очікувань щодо партнерства та вибудовувати нову модель взаємодії, засновану на жорсткому прагматизмі та відсутності довіри.

Подібні заяви прозвучали на тлі протистояння між Росією та західними країнами, яке після початку повномасштабної війни проти України призвело до безпрецедентного погіршення дипломатичних та економічних відносин.

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