Медведев опубликовал видео с рыжей свиньей и быстро удалил его: детали скандала

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев привлек внимание после странной публикации в своем Telegram-канале. Вскоре после сообщения о поездке в Иран на церемонию прощания с верховным лидером Али Хаменеи там неожиданно появилось короткое видео с быстро удалившейся рыжей свиньей.

Медведев опубликовал видео с рыжей свиньей. Фото из открытых источников

Инцидент произошел в ночь на 5 июля. Сначала Медведев сообщил о своем визите в Тегеран, а уже через несколько минут в ленте его канала появился ролик, на котором рыжий поросенок стоит в грязи и жует. Видео не содержало никакой подписи или объяснения.

Сообщение провисело в соцсети всего несколько минут, однако этого хватило, чтобы пользователи сети сделали скриншоты. Сам Медведев инцидент не прокомментировал, как причины удаления ролика.

Медведев опубликовал видео с рыжей свиньей после сообщения об Иране

Появление такого видео сразу после сообщения об Иране вызвало резонанс из-за символического значения свиньи в исламе. В мусульманской традиции это животное считается ритуально нечистым, поэтому многие пользователи обратили внимание на возможный подтекст или неудачную ошибку во время публикации. Дополнительное внимание ситуации добавило и время появления видео с рыжей свиньей. Публикация появилась в период празднования 250-летия Дня независимости США, однако никаких упоминаний об американском празднике или президенте Дональде Трампе от Медведева не было.

Пока остается непонятным, было ли видео обнародовано случайно, имело ли определенный подтекст. Российский политик не сделал никаких официальных заявлений по поводу инцидента, а его прессслужба также не предоставила комментариев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев истерически отреагировал на массированный удар РФ по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Z-блогер сравнил армию России со свиньями.