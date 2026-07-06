Медведєв показав відео з рудою свинею та швидко його видалив: деталі скандалу

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв привернув увагу після дивної публікації у своєму Telegram-каналі. Незабаром після повідомлення про поїздку до Ірану на церемонію прощання з верховним лідером Алі Хаменеї там несподівано з'явилося коротке відео з рудою свинею, яке швидко видалили.

Медведєв опублікував відео з рудою свинею. Фото з відкритих джерел

Інцидент стався в ніч на 5 липня. Спочатку Медведєв повідомив про свій візит до Тегерана, а вже за кілька хвилин у стрічці його каналу з'явився ролик, на якому руде порося стоїть у багнюці та жує. Відео не містило жодного підпису чи пояснення.

Допис провисів в соцмережі лише кілька хвилин, однак цього вистачило, щоб користувачі мережі зробили скриншоти. Сам Медведєв інцидент не прокоментував, як і причини видалення ролика.

Медведєв опубілкував відео з рудою свинею після допису про Іран

Поява такого відео одразу після повідомлення про Іран викликала резонанс через символічне значення свині в ісламі. У мусульманській традиції ця тварина вважається ритуально нечистою, тому багато користувачів звернули увагу на можливий підтекст або невдалу помилку під час публікації. Додаткової уваги ситуації додав і час появи відео з рудою свинею. Публікація відбулася у період святкування 250-річчя Дня незалежності США, однак жодних згадок про американське свято чи президента Дональда Трампа від Медведєва не було.

Наразі залишається незрозумілим, чи було відео оприлюднене випадково, чи мало певний підтекст. Російський політик не зробив жодних офіційних заяв щодо інциденту, а його пресслужба також не надала коментарів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Медведєв істерично відреагував на масований удар РФ по Україні.

Також "Коментарі" писали, що Z-блогер порівняв армію рф зі свинями.