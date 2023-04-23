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Медведев отреагировал на идею G7 о запрете на иморт из РФ на украинском языке

Российский политик, критично и резко комментирующий деятельность против России Дмитрий Медведев, ответил на идею G7 запретить импорт из РФ.

сегодня, 14:48
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Автор:

Slava Kot

Согласно сообщениям японского информационного агентства Kyodo, страны G7 рассматривают почти полный запрет на экспорт в Россию. На возможность такого решения отреагировал бывший президент России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.

Медведев отреагировал на идею G7 о запрете на иморт из РФ на украинском языке

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Страны "Большой семерки" уже прекратили большое количество импорта товаров из России из-за ее нападения на территорию Украины. Издание Kyodo ссылается на собеседника в японском правительстве и утверждает, что на предстоящем в Хиросиме саммите лидеров стран G7 будут обсуждать дальнейшие варианты поддержки Украины и усиление санкций против РФ.


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На такие идеи отреагировал Дмитрий Медведев, заявивший, что такие действия повлекут за собой проблемы для стран G7.

"Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям", — говорит российский политик и угрожает закончить зерновое соглашение.

Кроме того, Медведев часть своего сообщения написал на украинском языке, где подверг критике умственную деятельность лидеров стран "Большой семерки".

"В голове – лишь м'яке жовто-блаките гівно", — пишет Дмитрий Медведев на украинском.

Ранее портал "Комментарии" писал, что союзники Украины резко ответили на скандальные заявления китайского посла.

Также "Комментарии" писали о скандальных словах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые похвалил российский политик Дмитрий Медведев.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/312
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