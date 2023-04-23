Медведев отреагировал на идею G7 о запрете на иморт из РФ на украинском языке

Согласно сообщениям японского информационного агентства Kyodo, страны G7 рассматривают почти полный запрет на экспорт в Россию. На возможность такого решения отреагировал бывший президент России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети российского политика.

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Страны "Большой семерки" уже прекратили большое количество импорта товаров из России из-за ее нападения на территорию Украины. Издание Kyodo ссылается на собеседника в японском правительстве и утверждает, что на предстоящем в Хиросиме саммите лидеров стран G7 будут обсуждать дальнейшие варианты поддержки Украины и усиление санкций против РФ.

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На такие идеи отреагировал Дмитрий Медведев, заявивший, что такие действия повлекут за собой проблемы для стран G7.

"Идея недоумков из G7 о тотальном запрете экспорта товаров в нашу страну по умолчанию прекрасна тем, что подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям", — говорит российский политик и угрожает закончить зерновое соглашение.

Кроме того, Медведев часть своего сообщения написал на украинском языке, где подверг критике умственную деятельность лидеров стран "Большой семерки".

"В голове – лишь м'яке жовто-блаките гівно", — пишет Дмитрий Медведев на украинском.

Ранее портал "Комментарии" писал, что союзники Украины резко ответили на скандальные заявления китайского посла.

Также "Комментарии" писали о скандальных словах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые похвалил российский политик Дмитрий Медведев.