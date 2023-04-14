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Медведев похвалил скандальные заявления Орбана об Украине

Российский политик отреагировал на слова венгерского премьера и похвалил его скандальным заявлением.

сегодня, 13:15 comments1294
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без финансовой помощи от Европы война в Украине закончится. Такими заявлениями сразу воспользовался российский политик Дмитрий Медведев, поддержавший слова Орбана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети бывшего президента России.

Медведев похвалил скандальные заявления Орбана об Украине

Медведев и Орбан. Фото из открытых источников

Венгерский лидер критикует финансовую поддержку Украины, оказываемую Европой. Орбан считает, что пенсии, зарплаты, здравоохранение оплачивается на средства ЕС. Кроме того, премьер-министр Венгрии считает, что окончание финансирования Украины закончит и войну.


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"Финансирование Украины не может продолжаться до бесконечности. Если бы мы перестали финансировать Украину, война закончилась бы сразу", — сообщают венгерские СМИ слова Орбана.

На такие заявления сразу ответил Дмитрий Медведев, поддержавший венгерского политика.

"Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна", — распространяет пропагандистские высказывания Дмитрий Медведев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о расколе в элите Кремля: планировали саботировать приказы Путина. Такие данные стали известны из-за слива секретных документов американской разведки. Секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов обдумывали сменить военную тактику, пока Путин проходил курс химиотерапии.

Также "Комментарии" писали, что 15 стран ЕС присоединились к иску Еврокомиссии против законодательства правительства Орбана.




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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/305
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Обсуждения

Алекс

сегодня, 14:57

Дебилу Орбану похер кто победит и что станет с Украиной! Как его терпят мадьяры? Ему лишь бы у него не просили помощи и чтоб, не дай Бог, путин не обиделся.

Ігор

сегодня, 12:23

Чекаємо істерію біснуватих корумпованих, Данілова у позі барона, Орків Президента. Не забувайте скасувати комендантську годину для православної секти і їх темного фанатизму зі срібняками і поклонами попам. Темна сторона потребує більше нічного часу.


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