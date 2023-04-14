Медведев похвалил скандальные заявления Орбана об Украине

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Slava Kot
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без финансовой помощи от Европы война в Украине закончится. Такими заявлениями сразу воспользовался российский политик Дмитрий Медведев, поддержавший слова Орбана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети бывшего президента России.
Медведев и Орбан. Фото из открытых источников
Венгерский лидер критикует финансовую поддержку Украины, оказываемую Европой. Орбан считает, что пенсии, зарплаты, здравоохранение оплачивается на средства ЕС. Кроме того, премьер-министр Венгрии считает, что окончание финансирования Украины закончит и войну.
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На такие заявления сразу ответил Дмитрий Медведев, поддержавший венгерского политика.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о расколе в элите Кремля: планировали саботировать приказы Путина. Такие данные стали известны из-за слива секретных документов американской разведки. Секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов обдумывали сменить военную тактику, пока Путин проходил курс химиотерапии.
Также "Комментарии" писали, что 15 стран ЕС присоединились к иску Еврокомиссии против законодательства правительства Орбана.
Обсуждения
Новости
Алекс
сегодня, 14:57
Дебилу Орбану похер кто победит и что станет с Украиной! Как его терпят мадьяры? Ему лишь бы у него не просили помощи и чтоб, не дай Бог, путин не обиделся.
Ігор
сегодня, 12:23
Чекаємо істерію біснуватих корумпованих, Данілова у позі барона, Орків Президента. Не забувайте скасувати комендантську годину для православної секти і їх темного фанатизму зі срібняками і поклонами попам. Темна сторона потребує більше нічного часу.