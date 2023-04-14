Медведев похвалил скандальные заявления Орбана об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что без финансовой помощи от Европы война в Украине закончится. Такими заявлениями сразу воспользовался российский политик Дмитрий Медведев, поддержавший слова Орбана. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети бывшего президента России.

Медведев и Орбан. Фото из открытых источников

Венгерский лидер критикует финансовую поддержку Украины, оказываемую Европой. Орбан считает, что пенсии, зарплаты, здравоохранение оплачивается на средства ЕС. Кроме того, премьер-министр Венгрии считает, что окончание финансирования Украины закончит и войну.

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"Финансирование Украины не может продолжаться до бесконечности. Если бы мы перестали финансировать Украину, война закончилась бы сразу", — сообщают венгерские СМИ слова Орбана.

На такие заявления сразу ответил Дмитрий Медведев, поддержавший венгерского политика.

"Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна", — распространяет пропагандистские высказывания Дмитрий Медведев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что о расколе в элите Кремля: планировали саботировать приказы Путина. Такие данные стали известны из-за слива секретных документов американской разведки. Секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генерального штаба армии России Валерий Герасимов обдумывали сменить военную тактику, пока Путин проходил курс химиотерапии.

Также "Комментарии" писали, что 15 стран ЕС присоединились к иску Еврокомиссии против законодательства правительства Орбана.



