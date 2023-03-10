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Медведев получил новую миссию: Кремль дал ему важную задачу

Экспрезидент РФ Дмитрий Медведев будет руководить масштабной информационной кампанией по набору россиян в армию для войны в Украине по контракту.

сегодня, 16:45
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Автор:

Slava Kot

Российские власти планируют призвать в армию около 400 тыс. солдат до конца года. Руководителем призывной компании был назначен заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Медведев получил новую миссию: Кремль дал ему важную задачу

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

В конце 2022 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия должна увеличить численность с 1,15 млн человек до 1,5 млн. По словам Шойгу, часть из них должны быть солдаты контрактники.


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Теперь в России готовится масштабная инофокампания по набору людей на контрактную службу. Российские источники утверждают, что она начнётся 1 апреля и до конца года ожидается привлечь около 400 тыс. военных. Соответствующее решение уже отправлено в российские регионы.

Ответственным за эту кампанию был назначен заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Который с 22 февраля проводит совещания с губернаторами и представителями президента. Планируется, что каждому региону будет отправлено необходимые квоты, которые нужно будет заполнить военными-контрактниками.

Информационную кампанию под руководством Медведева будет вести подконтрольный Кремлю Центр регионального менеджмента, размещающий объявления о "преимуществах" военной службы по контракту. Чтобы поощрить россиян, руководство планирует увеличить им выплаты, если российские военные будут находиться вблизи активных боевых действий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об угрозах Медведева, что Россия уничтожит немецкий танковый завод.

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Источник: https://ura.news/articles/1036286412
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