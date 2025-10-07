Медведев пригрозил ударами после слов Трампа о ракетах Tomahawk

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что действующий президент США Дональд Трамп избрал путь своего предшественника Джо Байдена, чтобы получить Нобелевскую премию мира. Таким образом, российский политик отреагировал на слова Трампа о возможности отправить Украине ракеты Tomahawk.

Дмитрий Медведев считает, что Трамп ради получения премии мира будет отправлять оружие Украине, в том числе крылатые ракеты Tomahawk.

"Трамп собрался идти по тропе Байдена к Нобелю. На вопрос о поставках бандеровцам "Томагавков" он брякнул буквально следующее: "Я решил поставить, но хочу сначала узнать, что они с ними сделают(!)"", — пишет Медведев.

Далее российский политик пригрозил, что якобы эти ракеты будут бить по европейским городам, в частности, столицам Франции, Германии и Польши.

"Ну понятно что: ударят ими по Парижу, Берлину, Варшаве. Даже президенту США такое должно быть понятно", — добавил Медведев.

Напомним, что Трамп заявил, что практически принял решение по отправке ракет Tomahawk для Украины, однако хочет понять, как украинские военные их будут использовать и для каких целей это оружие может бить по территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на заявления Трампа о передаче Украине ракет Tomahawk. По словам Пескова, подобный шаг США повышает уровень эскалации. Кроме того, представитель Путина в очередной раз упомянул о ядерном оружии.

