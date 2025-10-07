Реакція Кремля на заяви Трампа про передачу Україні ракет Tomahawk

Речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував на слова президента США Дональда Трампа про можливе постачання крилатих ракет Tomahawk для України. За словами представника Путіна, такий крок стане "серйозним витком ескалації", а також може створити нові ризики "ядерного використання" ракет.

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі отримав питання щодо слів Трампа про майже ухвалене рішення президента США про постачання Україні ракет Tomahawk. Речник Кремля пригрозив новим рівнем ескалації та вкотре згадав про ядерну зброю.

"Щодо позиції Москви, вона була недвозначно викладена президентом (Володимиром Путіним). Буде серйозний виток ескалації, який не зможе змінити справи на полях Київського режиму. Важливо усвідомлювати, що йдеться про ракети, які можуть бути в ядерному виконанні. Це серйозний виток ескалації", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, що Дональд Трамп повідомив, що "майже ухвалив рішення" про постачання Tomahawk Україні. За словами президента США, він "хоче з'ясувати, що вони з ним роблять" та куди будуть цими ракетами бити.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін пригрозив США через можливість постачання Україні ракет Tomahawk. Російський диктатор заявив, що такий крок Трампа поставить під загрозу відносини між РФ та Сполученими Штатами, які за словами Путіна почали показувати позитивні тенденції.

Також "Коментарі" писали про те, куди полетять ракети Tomahawk від Трампа. Названі головні цілі для ударів по території Росії. Однак також на ці американські ракети можуть накладатися певні обмеження.