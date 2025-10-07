Медведєв пригрозив ударами після слів Трампа про ракети Tomahawk

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що чинний президент США Дональд Трамп обрав шлях свого попередника Джо Байдена аби отримати Нобелівську премію миру. Таким чином російський політик відреагував на слова Трампа про можливість відправити Україні ракети Tomahawk.

Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел

Дмитро Медведєв вважає, що Трамп заради отримання премії миру буде надсилати зброю Україні, зокрема крилаті ракети Tomahawk.

"Трамп зібрався йти стежкою Байдена до Нобеля. На питання про постачання бандерівцям "Томагавків" він брякнув буквально таке: "Я вирішив поставити, але хочу спочатку дізнатися, що вони з ними зроблять(!)"", — пише Медведєв.

Далі російський політик пригрозив, що нібито ці ракети будуть бити по європейських містах, зокрема столицях Франції, Німеччини та Польщі.

"Ну зрозуміло що: вдарять ними по Парижу, Берліну, Варшаві. Навіть президентові США таке має бути зрозумілим…", — додав Медведєв.

Нагадаємо, що Трамп заявив, що практично ухвалив рішення щодо відправки ракет Tomahawk для України, однак хоче зрозуміти, як українські військові їх будуть використовувати та для яких цілей ця зброя може бити по території Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про реакцію Кремля на заяви Трампа про передачу Україні ракет Tomahawk. За словами Пєскова, такий крок США підвищує рівень ескалації. Крім того, представник Путіна вкотре згадав про ядерну зброю.

Також "Коментарі" писали, що не так з заявою Трампа про ракети Tomahawk. Чому Україна може отримати зовсім інші ракети від Сполучених Штатів.