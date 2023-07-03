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Медведев пригрозил ядерным Апокалипсисом

Бывший президент России в очередной раз грозится нанести ядерный удар. В этот раз Медведев привел две причины, почему ядерная война может состояться

сегодня, 09:50
Автор:
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Slava Kot
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Медведев пригрозил ядерным Апокалипсисом

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в очередной раз угрожает Западу. В этот раз российский политик приводит две причины, по которым Россия может применить ядерное оружие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети Медведева.


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Бывший президент России Дмитрий Медведев утверждает, что ядерный Апокалипсис не просто возможен, а "вполне вероятен". Российский политик, известный своими неоднозначными заявлениями, указал два аргумента.

По словам Медведева из-за войны в Украине мир находится в худшем состоянии, чем в период Карибского кризиса. Именно во время Карибского кризиса в 1962 году СССР разместил тайно ядерные ракеты на Кубе, вблизи США. Это впервые, когда две страны приблизились к прямому противостоянию и возможному использованию ядерного оружия.

"Наши противники решили реально разгромить крупнейшее ядерное государство – Россию. Они, без сомнения, конченые дураки", — критически отзывается Медведев о странах Запада, которые помогают Украине противостоять незаконной российской агрессии.

Другой причиной, почему ядерное оружие может быть использовано, по мнению Медведева, это то, что уже был подобный прецедент. Таким образом, российский политик утверждает, что "никакого табу нет" на использование ядерного оружия. Напомним, что США нанесли ядерный удар по Японии в 1945 году и таким образом закончили Вторую мировую войну.

Ранее портал "Комментарии" писал, что Дмитрий Медведев угрожающе отреагировал на идею введения войск НАТО в Украину для защиты от нападения России.

Также "Комментарии" писали об экспрезиденте России, который сообщил, что украинские силы начали долгожданное контрнаступление.



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/347
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