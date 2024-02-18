Медведев пригрозил ядерными ударами по США, Германии и Великобритании

Бывший президент России Дмитрий Медведев в очередной раз пригрозил союзникам Украины ядерными ударами по их территории. Медведев заявил, что Россия будет наносить ядерные удары, если Украина вернется в границы 1991 года.



Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае возвращения Украины к границам 1991 года, Российская Федерация потерпит крах. По его словам, такая ситуация приведет к серьезным последствиям.

"Попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному. К глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону", — пригрозил Медведев.

Кроме того, российский политик добавил, что Россия совершит атаки и по другим историческим местам, которые уже давно стоят на прицеле российского ядерного оружия.

Отметим, что Медведев не впервые угрожает ядерными ударами по Украине и другим странам. В частности, российский политик заявлял, что Россия будет атаковать ядерными ракетами, если Украина совершит атаки на Крым или по территории РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев пригрозил применением ядерного оружия и концом света. Таким образом, российский политик ответил на заявления лидеров НАТО о необходимости готовиться к возможной войне против России в будущем.

Также "Комментарии" писали, что заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на сообщения из США, в котором возразили, что вернут Аляску России. В таком случае бывший президент России заявил, что войны между РФ и США не избежать.