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Медведев признал, что Россия долго планировала войну в Украине

Дмитрий Медведев признался, что Россия хотела начать войну в Украине в 2004 году, но решила накопить экономическую и военную силу.

сегодня, 09:10
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Slava Kot

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия могла начать войну против Украины 20 лет назад во время Оранжевой революции. По его словам, основная причина, почему война началась позже, стало накопление ресурсов для военных действий.

Медведев признал, что Россия долго планировала войну в Украине

Российский политик Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев дал интервью российскому изданию "Аргументы и факты", в котором заявил, что в 2004 году Россия могла начать войну против Украины.

"Киевскому режиму можно было свернуть шею еще в нулевые, отстранив от власти продажных политиков и повесив на Майдане самых одиозных нацистов", — сказал Медведев.

По словам российского политика, Кремль готовился к войне и копил ресурсы для противостояния с Украиной. По его словам, в Москве понимали, что Запад встанет на сторону Украины и будет помогать Киеву в войне против агрессора.

"Такие конфликты требуют накопления экономического и военного могущества, поскольку очевидно, что и тогда вмешательство натовских стран было практически неизбежным. Сегодня наша страна гораздо сильнее, чем была двадцать лет назад, и гораздо лучше подготовлена к такому конфликту", — сказал Медведев.

Кроме того, Медведев в своем пропагандистском интервью заявил, что полномасштабное вторжение России в Украину "было сделано полностью в соответствии с Уставом ООН". По словам российского политика, Кремль начал войну в "рамках самообороны".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Медведев на пункты НАТО, предполагающие неизбежное членство Украины в альянсе.

Также "Комментарии" писали об истерическом ответе Медведева на заявление канцлера Германии Олафа Шольца о войне в Украине.




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Источник: https://aif.ru/politics/medvedev-kievskomu-rezhimu-mozhno-bylo-svernut-sheyu-eshche-v-nulevye
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