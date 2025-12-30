logo

Главная Новости Мир Россия Медведев прямо пригрозил Зеленскому: что хочет сделать с телом президента Украины
Медведев прямо пригрозил Зеленскому: что хочет сделать с телом президента Украины

Дмитрий Медведев выступил с жесткими угрозами в адрес Владимира Зеленского.

30 декабря 2025, 09:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Заместитель председателя Совбеза РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев выступил с очередными угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Российский политик заявил, что смерть дышит Зеленскому в спину, а его тело предлагает заспиртовать для показов в РФ.

Медведев прямо пригрозил Зеленскому: что хочет сделать с телом президента Украины

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев в сообщении в соцсети X, доступ к которой в России ограничен, обвинил Зеленского якобы в попытках сорвать мирное урегулирование войны и озвучил персональную угрозу президенту Украины.

"Этот зловонный киевский подонок пытается сорвать урегулирование конфликта. Он хочет войны. Ну, теперь ему по крайней мере придется скрываться до конца своей никчемной жизни", — говорится в заявлении Медведева.

Впоследствии в Telegram Медведев опубликовал свои итоги за год, в которых снова упомянул Зеленского, не называя его прямо, но используя оскорбительные формулировки и намеки на насилие.

"Не буду здесь писать о его насильственной смерти, хотя именно сейчас костлявая часто дышит в спину отброса. Пожелаю другого – в научных целях. Очень важно, чтобы в будущем, после скорой смерти было заспиртовано тельце зеленого гомункула и выставлено в питерской Кунтскамере, где в забаву потомкам русские цари собирали чудовищ", — написал Медведев, который, по данным российских СМИ, злоупотребляет спиртным.

Заявление Медведева появилось вскоре после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об атаке на резиденцию Путина на Валдае. Однако российский чиновник не привел этому инциденту никаких доказательств. Кроме того, независимые аналитики также не могут подтвердить такую атаку.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин шокировал Трампа. Как Россия хочет оправдать новогодние удары по Украине

Также "Комментарии" писали, что Зеленский отреагировал на заявления о "готовности" Путина к окончанию войны.



Источник: https://x.com/MedvedevRussiaE/status/2005722429772247176
Новости

