Медведев прямо пригрозил Зеленскому: что хочет сделать с телом президента Украины

Заместитель председателя Совбеза РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев выступил с очередными угрозами в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Российский политик заявил, что смерть дышит Зеленскому в спину, а его тело предлагает заспиртовать для показов в РФ.
Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников
Дмитрий Медведев в сообщении в соцсети X, доступ к которой в России ограничен, обвинил Зеленского якобы в попытках сорвать мирное урегулирование войны и озвучил персональную угрозу президенту Украины.
Впоследствии в Telegram Медведев опубликовал свои итоги за год, в которых снова упомянул Зеленского, не называя его прямо, но используя оскорбительные формулировки и намеки на насилие.
Заявление Медведева появилось вскоре после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об атаке на резиденцию Путина на Валдае. Однако российский чиновник не привел этому инциденту никаких доказательств. Кроме того, независимые аналитики также не могут подтвердить такую атаку.
