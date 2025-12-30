Медведєв прямо пригрозив Зеленському: що хоче зробити з тілом президента України

Рубрики
Заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв виступив з черговими погрозами на адресу президента України Володимира Зеленського. Російський політик заявив, що смерть дихає Зеленському у спину, а його тіло пропонує заспиртувати для показів в РФ.
Дмитро Медведєв. Фото з відкритих джерел
Дмитро Медведєв у дописі в соцмережі X, доступ до якої в Росії обмежений, звинуватив Зеленського нібито спробах зірвати мирне врегулювання війни та озвучив персональну погрозу президенту України.
Згодом у Telegram Медведєв опублікував свої підсумки за рік, у яких знову згадав Зеленського, не називаючи його напряму, але використовуючи образливі формулювання та натяки на насильство.
Заява Медведєва з’явилася невдовзі після того, як очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив про атаку на резиденцію Путіна на Валдаї. Однак російський чиновник не навів цьому інциденту жодних доказів. Крім того, незалежні аналітики також не можуть підтвердити таку атаку.
