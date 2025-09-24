Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал очередной комментарий на события, происходящие накануне в Нью-Йорке, где президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Медведев раскритиковал Трампа и его стремление получить Нобелевскую премию

"Трамп снова попал в альтернативную реальность и выдал порцию политических заклинаний на тему "Как слаба Россия".

После встречи с киевским и парижским клоунами он опубликовал яркий пост. Там и окончательная победа Киева, и возврат к прежним границам, и провальная военная экономика России, и очереди за бензином, и "бумажный тигр".

В этой реальности всё по-другому. Киев побеждает, Россия порвана в клочья, экономика бандеровской Украины уверенно растёт за счёт собственных ресурсов. В этой реальности давно и счастливо живут предшественники Трампа Обама и Байден", – пишет главный приспешник Путина.

Также в своем спиче Медведев отметил непостоянство американского президента и частую смену его решений.

"Но Трамп не такой! Не сомневаюсь – он вернётся. Он всегда возвращается. Вероятно, через пару дней он предложит зелёному пианисту подписать капитуляцию. Или слетать на Марс с прощённым им Маском. Или сделать что-то ещё очень важное, что позволит претендовать на Нобелевскую премию.

Главное – чаще кардинально менять свою точку зрения на самые разные вопросы. И всё будет хорошо. В этом суть успешного государственного управления через социальные сети.

И, как говорится, thank you for your attention to this subject!" – пишет украинофоб.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Трамп объявил о международных усилиях по обеспечению выполнения Конвенции о биологическом оружии посредством системы верификации с искусственным интеллектом.