Медведєв розкритикував Трампа та його прагнення здобути Нобелівську премію
Медведєв розкритикував Трампа та його прагнення здобути Нобелівську премію

Медведєв знову опублікував образливу посаду на адресу президентів Зеленського та Трампа

24 вересня 2025, 11:21
Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв опублікував черговий коментар на події, що відбуваються напередодні у Нью-Йорку, де президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом США Дональдом Трампом.

Медведєв розкритикував Трампа та його прагнення здобути Нобелівську премію

Медведєв розкритикував Трампа та його прагнення здобути Нобелівську премію

"Трамп знову потрапив в альтернативну реальність і видав порцію політичних заклинань на тему "Як слабка Росія".

Після зустрічі з київським та паризьким клоунами він опублікував яскравий пост. Там і остаточна перемога Києва, і повернення до колишніх кордонів, і провальна військова економіка Росії, черги за бензином, і "паперовий тигр".

У цій реальності все інакше. Київ перемагає, Росія порвана на шматки, економіка бандерівської України впевнено зростає за рахунок власних ресурсів. У цій реальності давно і щасливо живуть попередники Трампа Обама та Байден", – пише головний посіпака Путіна.

Також у своєму спічі Медведєв наголосив на непостійності американського президента і часту зміну його рішень.

"Але Трамп не такий! Не сумніваюся – він повернеться. Він завжди повертається. Ймовірно, за кілька днів він запропонує зеленому піаністу підписати капітуляцію. Або злітати на Марс із прощеним ним Маском. Або зробити щось дуже важливе, що дозволить претендувати на Нобелівську премію.

Головне – частіше кардинально змінювати свою точку зору на різні питання. І все буде гаразд. У цьому вся суть успішного управління через соціальні мережі.

І, як кажуть, thank you for your attention to this subject!" – пише українофоб.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Трамп оголосив про міжнародні зусилля щодо забезпечення виконання Конвенції про біологічну зброю за допомогою системи верифікації зі штучним інтелектом.



