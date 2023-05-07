Медведев рассказал, что может произойти с обвиняемым в покушении на Прилепина в тюрьме

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова отметился новым заявлением с угрозами покушения на российского пропагандиста Захара Прилепина. По его словам, с подозреваемым по этому делу может произойти "несчастный случай" в тюрьме. Об этом он написал в Telegram.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Марионетка Кремля прямо намекнула, что может произойти с преступниками в тюрьме. По его словам, такие убийства имеют "воспитательное значение для новых отбросов".

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"По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения. Но важно, чтобы они и им подобные осознавали простую вещь — даже с приговоренными к пожизненному заключению иногда случаются события и несчастные случаи. И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам из-за смерти заключенного. И это также имеет большое воспитательное значение для новых подонков, нанятых для убийств", — написал Медведев.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в России взорвали авто Захара Прилепина . В Нижнем Новгороде в России взорвали автомобиль Audi Q7, в котором сидел российский писатель и так называемый "заместитель командира батальона "спецназа" группировки "ДНР" по работе с личным составом Захар Прилепин. По предварительной информации, его доставили в больницу, где врачи борются за его жизнь.Взрыв был "достаточно сильный", на месте взрыва образовалась воронка.

Как сообщает Telegram-канал BRIEF, Прилепин ехал в семью в Нижний Новгород в Audi Q7, когда сработало взрывное устройство под днищем авто. Подтверждено, что погиб водитель. Прилепину оказывают медицинскую помощь.

