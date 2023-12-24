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Лиля Воробьева
На этот раз с покровителем председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев решил "поздравить" Евросоюз с Рождеством, но традиционно, злорадствуя над нерешительностью Запада поставить Украине больше оружия. В этом контексте бывший президент России также упомянул украинских беженцев в ЕС.
Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)
Очередное безумное заявление он написал в Х ( Twitter )
В своем сообщении Медведев "поинтересовался", как Европа чувствует себя якобы с "высокой инфляцией". Ему померещились толпы "бездейственно бродящих" украинцев, а европейских политиков тот обозвал "дегент***мами".
"Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и ее рынка в целом, толпы украинцев, бездейственно бродящих по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дег****, которые кричат о войне между Украиной и Россией к "победе", – написал Медведев в характерном грубом стиле.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев отреагировал на меморандум ВР , что выборов в Украине не будет до конца войны. Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на меморандум о том, что выборов на Украине не будет до конца войны, который подписали народные депутаты Украины всех фракций ВР. Соглашение было подписано во время встречи в формате "диалог Жана Моне" с участием эксглавы Европарламента Пета Кокса 10-12 ноября в поселке Турья Пасека Закарпатской области. Уже традиционно кремлевская марионетка обвинила руководство страны, которое якобы боится потерять власть из-за провального контрнаступления. Такое заявление Медведев опубликовал в своем телеграмме.
Медведев, пытаясь выдать свою спич за политический анализ, повторил все традиционные нарративы кремлевской пропаганды, которые он практически повторяет.
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Ігор
сегодня, 19:17
Якби не наш Фюрер і його Хунта з юдейськими посіпаками пропагандистами, хрен би він зміг так поводитись. Все це домовлено. І величезна кількість ждунів які з приходом Росії будуть стверджувати, що вони ж нічого проти не мають і нічого не робили для перемоги України і шкоди Росії. Зараз би всю цю п'яту колону задіяти у боротьбі щоб вона розуміла не дай боже програють і прийде Росія як вони будуть виправдовуватись. Але ні, їх лишають чистенькими не задіяними, щоб їм було легко перевзутись і спокійно жити з новою владою Путіна. Тому Україна програла, а Путін певен що всього досягне.