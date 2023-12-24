На этот раз с покровителем председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев решил "поздравить" Евросоюз с Рождеством, но традиционно, злорадствуя над нерешительностью Запада поставить Украине больше оружия. В этом контексте бывший президент России также упомянул украинских беженцев в ЕС.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Очередное безумное заявление он написал в Х ( Twitter )

В своем сообщении Медведев "поинтересовался", как Европа чувствует себя якобы с "высокой инфляцией". Ему померещились толпы "бездейственно бродящих" украинцев, а европейских политиков тот обозвал "дегент***мами".

"Стабильно высокая инфляция и отсутствие экономического роста, бойкот поставок энергоносителей из России и ее рынка в целом, толпы украинцев, бездейственно бродящих по улицам Европы, с пособиями выше пенсий европейцев, политики-дег****, которые кричат о войне между Украиной и Россией к "победе", – написал Медведев в характерном грубом стиле.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев отреагировал на меморандум ВР , что выборов в Украине не будет до конца войны. Бывший президент России Дмитрий Медведев отреагировал на меморандум о том, что выборов на Украине не будет до конца войны, который подписали народные депутаты Украины всех фракций ВР. Соглашение было подписано во время встречи в формате "диалог Жана Моне" с участием эксглавы Европарламента Пета Кокса 10-12 ноября в поселке Турья Пасека Закарпатской области. Уже традиционно кремлевская марионетка обвинила руководство страны, которое якобы боится потерять власть из-за провального контрнаступления. Такое заявление Медведев опубликовал в своем телеграмме.

Медведев, пытаясь выдать свою спич за политический анализ, повторил все традиционные нарративы кремлевской пропаганды, которые он практически повторяет.

