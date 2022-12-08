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Медведев с новыми угрозами отреагировал на признание Зеленского человеком года по версии Time

Медведев заявил, что Кремлю не нужны никакие "ненужные компромиссы"

сегодня, 18:05 comments1590
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Автор:

Лиля Воробьева

Целый день Кремлю не дает покоя решение Time, которое назвало украинского президента Владимира Зеленского человеком года. Сначала спикер Путина Песков отреагировал на это. А потом еще и заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем традиционном стиле с угрозами, обвинил украинского президента в отказе от переговоров с РФ. Соответствующее заявление он сделал в телеграмме.

Медведев с новыми угрозами отреагировал на признание Зеленского человеком года по версии Time

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

Медведев заявил, что российским ОМП также следует отметить Владимира Зеленского "за его отказ от переговоров". А после уже традиционно начал угрожать, уверяя, что России не нужно никаких "ненужных компромиссов".

"Вот за что стоило бы не ангажированным западным журналам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу окончательно, не размениваясь на ненужные компромиссы", — сказал возмущенный. Медведев.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что в Кремле отреагировали на признание Time Зеленского человеком года. У Путина прокомментировали решение издания Time, которое назвало украинского президента Владимира Зеленского человеком года. Кремль назвал критерии выбора СМИ "зашорными". Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам Пескова, критерии такого выбора носят зашоренный характер. Кроме того, он разглядел в этом проявление русофобии.

Также "Комментарии" писали о том, о чем говорят новые заявления Путина . Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что каждое из путинских заявлений имеет свою смысловую нагрузку. Он обращает внимание, что сравнение с Петром I звучит от Путина не в первый раз. Очевидно, объясняет Владимир Фесенко, творец Российской империи является историческим примером для Путина, который видит себя в роли ее от творца.


 



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Источник: https://t.me/medvedev_telegram/226
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