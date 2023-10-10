Медведев с оскорблениями ответил на заявление президента Зеленского о российской поддержке действий ХАМАС

Бывший президент России с оскорблениями и обвинениями ответил на заявление президента Украины в Бухаресте о том, что РФ – одна из тех стран, которая стоит за поддержкой действий террористической группировки ХАМАС . В ответ кремлевская марионетка заявила, что "ИГИЛ – традиционный партнер украинского режима". Кроме того, Медведев опубликовал фотожабу на украинского президента в своем Телеграмме.

Дмитрий Медведев (фото из открытых источников)

В своем сообщении Медведев традиционно не обошелся без оскорблений.

"С наркоманами бессмысленно говорить на языке ума, призывать включить мозги. Их нет, они сгорели под влиянием белого порошка",- написал он.

Также кремлевская марионетка заявила, что якобы "ИГИЛ (Исламское государство) – традиционный партнер украинского режима, выполняющий его террористические задачи по всей планете".

"ИГИЛ регулярно получает большие спонсорские взносы, а также разнообразное оружие, украденное укронацистами из поставок НАТО. У участников ИГИЛ есть секретные счета в банках Украины и они тайно скупают украинскую недвижимость", — выдал новое безумное заявление Медведев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Медведев сделал циничное заявление о причастности Украины к нападениям на Израиль. Бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что переданное оружие для Украины применяется боевиками террористической организации ХАМАС против Израиля. Однако украинская разведка еще до сообщений Медведева объявила о возможных провокациях и фейках со стороны России.

Российский политик Дмитрий Медведев опубликовал сообщение, в котором утверждает, что Украина якобы продала оружие для террористов, напавших на Израиль.



